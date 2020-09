Ministrul Afacerilor Externe, convorbire telefonica cu omologul polonez despre situatia din Belarus

Cei doi ministri au reiterat "in mod ferm sustinerea pentru democratizarea tarii si sprijinul pentru societatea civila din Belarus". In acest context, ministrul Bogdan Aurescu a reluat apelul pentru incetarea presiunilor autoritatilor din Belarus asupra reprezentantilor opozitiei si asupra altor reprezentanti ai societatii civile sau ai mass-media.De asemenea, cei doi ministri au discutat despre evolutiile din cadrul Initiativei celor Trei Mari, avand in vedere cooperarea aprofundata dintre Romania si Polonia pe acest palier.Potrivit MAE, ministrul Bogdan Aurescu si omologul polonez au exprimat interesul comun pentru implementarea proiectelor de interconectivitate, cu impact pozitiv asupra stimularii dezvoltarii regiunii, in special proiectele Rail2Sea (Modernizarea si dezvoltarea coridorului feroviar dintre portul Gdansk din Polonia si Portul Constanta) si proiectul rutier Via Carpathia. Astfel, cei doi ministri de externe au evidentiat sustinerea celor doua Guverne pentru aceste proiecte prioritare majore de interconectare si au punctat angajamentul comun de a conlucra pentru promovarea si implementarea acestora.