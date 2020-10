Ministrul Afacerilor Interne din Republica Moldova se afla la reanimare, dupa ce s-a infectat cu COVID-19 pentru a doua oara

"In legatura cu informatiile publicate pe retelele de socializare, in legatura cu starea mea de sanatate vin cu o precizare, pentru a nu lasa loc de unele interpretari.In luna septembrie am depistat o problema de sanatate, care a provocat brusc slabirea imunitatii, iar din acest motiv am devenit vulnerabil in fata infectiei cu COVID-19.Saptamana trecuta, dupa efecturea testului am fost testat pozitiv la coronavirus. La moment sunt internat in spital, in Sectia de reanimare si urmez tratamentul", a mentionat Pavel Voicu, pe pagina sa de Facebook.Ministrul a precizat ca starea sa de sanatate s-a imbunatatit si ca spera revina la munca in timpul apropiat.La inceputul lunii mai, Pavel Voicu, a fost testat pozitiv la COVID-19. Atunci, ministrul Afacerilor Interne nu a avut nevoie de spitalizare, facand tratament in autoizolare la domiciliu. La 20 mai, oficialul a revenit la munca.