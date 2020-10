Ministrul Aurescu, despre necesitatea elaborarii unei "veritabile strategii" privind relatiile UE-Rusia

Privitor la Rusia, ministrul roman "a evidentiat importanta discutarii aprofundate a relatiilor UE cu Federatia Rusa, in lumina evolutiilor recente - inclusiv otravirea lui Aleksei Navalnii".In acest context, ministrul Bogdan Aurescu a aratat ca abordarea principiala a UE de pana acum in relatie cu Rusia "isi pastreaza actualitatea si valabilitatea, fiind necesara mentinerea unei pozitii unitare si echilibrate in continuare in aplicarea celor cinci principii directoare care guverneaza aceasta relatie din 2016. Mai multa atentie este necesar a fi acordata de UE angajarii societatii civile din Rusia".El a reamintit in acelasi timp necesitatea elaborarii unei veritabile strategii privind relatiile UE-Rusia, precizeaza comunicatul MAE.Declaratia vine in contextul publicarii raportului Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice, prin care a fost confirmata otravirea lui Navalnii cu un agent chimic din grupul Novichok. In aceste circumstante, ministrul roman a sustinut necesitatea adoptarii rapide de sanctiuni suplimentare la adresa celor care au incalcat normele de drept international, implicati in tentativa de omor in cazul liderului opozitiei ruse. Aceasta directie de actiune a UE a fost sustinuta de Romania, alaturi de alte state membre, inca anterior precedentei reuniuni a Consiliului Afaceri Externe (CAE), din 21 septembrie.In cadrul reuniunii CAE de luni, Bogdan Aurescu a exprimat ingrijorarea Romaniei cu privire la escaladarea conflictului armat privind Nagorno-Karabah si a subliniat necesitatea respectarii depline de catre parti a intelegerii recente de incetare a focului, ''care din pacate a fost deja incalcata''.Aurescu a mentionat ca Romania "a incurajat constant partile sa gaseasca vointa politica si sa se angajeze constructiv in detensionarea situatiei si in reluarea negocierilor pe fond, cu respectarea dreptului international, cu medierea co-presedintilor Grupului de la Minsk al OSCE".El a subliniat ca aceasta reactivare a conflictului privind Nagorno-Karabah atrage atentia asupra faptului ca exista un veritabil arc de instabilitate in regiunea Marii Negre, generat de existenta unui lant de conflicte prelungite sau inghetate care pot fi oricand "incalzite" si care trebuie tratate de o maniera cuprinzatoare, deoarece ele afecteaza nu doar securitatea regiunii, ci si a Europei in general. Prin urmare, a propus includerea pe agenda unei viitoare reuniuni a CAE a unui punct de discutie privind conflictele inghetate/prelungite din regiunea Marii Negre.Ministrii Afacerilor Externe au avut un schimb de opinii extins cu privire la evolutiile din Belarus, dialogul Belgrad-Pristina, relatiile UE-Rusia si relatiile cu America Latina si Caraibi.In ceea ce priveste Belarus, ministrul Bogdan Aurescu a exprimat preocuparea pentru continua deteriorare a situatiei interne, in conditiile in care autoritatile belaruse nu au demonstrat niciun interes pentru dialogul cu populatia si societatea civila pentru iesirea din criza. A salutat decizia adoptarii de masuri restrictive suplimentare la nivelul UE, prin includerea pe lista de sanctiuni a 40 de persoane, responsabile de fraudarea alegerilor si represiune, evidentiind ca Romania se numara printre statele care au co-sponsorizat recent si sustin extinderea acestei liste, inclusiv cu listarea lui Aleksandr Lukasenko, propunere pe care Romania a facut-o de altfel inca din luna august. De asemenea, el a aratat ca daca situatia se va deteriora suplimentar, va fi cel mai probabil nevoie de sanctiuni suplimentare la adresa regimului, eventual de tip economic."In conditiile in care criza din Belarus a intrat intr-o noua etapa, pe fondul modului in care Aleksandr Lukasenko si-a preluat pretinsul mandat, oficialul roman a aratat ca este probabil ca raporturile UE cu autoritatile belaruse sa se deterioreze si mai mult, asa cum s-a intamplat recent cu fortarea rechemarii pentru consultari a ambasadorilor polonez si lituanian la Minsk, nevoiti sa paraseasca tara pentru o perioada de timp", puncteaza MAE.Potrivit sursei citate, el a "subliniat nevoia de reactie si actiune ferma si rapida a UE fata de deciziile autoritatilor belaruse" si a mentionat ca, in semn de solidaritate cu Polonia si Lituania, Romania a decis vineri sa se alature statelor UE care si-au retras pentru consultari ambasadorul de la Minsk, decizie pusa in aplicare incepand de luni.In acelasi timp, Aurescu a aratat satisfactia ca in concluziile Consiliului European de la inceputul lui octombrie au fost preluate propunerile presedintelui Klaus Iohannis si ale omologilor sai polonez si lituanian de creare a unui pachet cuprinzator de sprijin economic din partea UE pentru un Belarus democratic, ce trebuie elaborat de catre Comisie. Nu in ultimul rand, Bogdan Aurescu a reiterat necesitatea ca UE sa continue sa sprijine activ societatea civila din Belarus.Referitor la dialogul Belgrad-Pristina, ministrul Bogdan Aurescu a salutat includerea punctului pe agenda Consiliului Afaceri Externe, inclusiv in urma solicitarii Romaniei, alaturi de alte state membre.Ministrul roman a subliniat importanta efortului UE in atingerea unui pachet de intelegeri cuprinzatoare cu valoare juridica intre parti, prin medierea Reprezentantului Special al UE pentru Dialogul Belgrad-Pristina si alte aspecte regionale din Balcanii de Vest Miroslav Lajcak, pachet care va contribui la stabilitatea intregii regiuni.Acesta a prezentat abordarea constructiva si activa a Romaniei in acest dosar, care sprijina obtinerea de rezultate concrete, in baza unui mecanism sustenabil etapizat, precum si sustinerea pentru folosirea tuturor instrumentelor europene disponibile.