Mesajul ministrului Culturii de Ziua Nationala Constantin Brancusi: "A fost un influencer in vremea lui. Sa fim recunoscatori pentru ce a lasat omenirii"

"Astazi, 19 februarie, aniversam 145 de ani de la nasterea marelui sculptor Constantin Brancusi . Este un moment bun sa ne oprim macar o clipa si sa ii admiram creatiile si sa fim recunoscatori pentru ce a lasat omenirii."Constantin Brancusi este mult mai aproape de noi decat ne-am astepta. Gasim o parte din operele sale la Muzeul National de Arta al Romaniei, la Targu Jiu, pe social media unde sunt postate fotografii si filme al lucrarilor sale, iar cartile despre viata sa si alte filme documentare sunt la indemana oricui. Orice persoana care doreste sa-si prioritizeze importanta cunoasterii, va gasi in spatele fiecarei lucrari a lui Constantin Brancusi o poveste frumoasa.Universalitatea operelor sale, viziunea sa artistica, noul limbaj adus in arta plastica au inspirat multe generatii. Ca sa folosim un limbaj uzual al tinerilor de azi, putem spune ca Brancusi a fost un influencer in vremea lui, dar si pentru generatiile viitoare.Recunoasterea lui Brancusi din partea statului roman a venit tarziu, iar consecinta se poate vedea in numarul restrans de lucrari semnate de el in muzeele romanesti. Poate ca generatiile de dinainte nu au constientizat importanta sau nu au valorificat adecvat lucrarile lui Constantin Brancusi, insa noi nu vom repeta astfel de greseli.In urma cu 3 ani, a fost depus dosarul de nominalizare a Ansamblului Monumental realizat de Constantin Brancusi la Targu Jiu, pentru a fi inscris pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Este singurul ansamblu monumental de for public al sculptorului Constantin Brancusi , iar demersurile pentru ca acesta sa devina patrimoniu UNESCO vor continua si in timpul mandatului meu.In comitetul de anul acesta, se discuta problematica monumentelor de razboi, mai multe la numar, pentru care exista depuse dosare de inscriere pe lista patrimoniului mondial. Printre acestea se numara si Ansamblul Monumental realizat de Brancusi, dedicat jertfei supreme a soldatilor, jandarmilor, cercetasilor si civililor din Targu Jiu, care au murit eroic aparand orasul, in batalia de la podul Jiului din 14 octombrie 1916, in timpul Primului Razboi Mondial.Asteptam - atat noi cat si alte state cu astfel de dosare - ca in urma discutiei din Comitetul Patrimoniului Mondial sa avem indrumari cu privire la continuarea procedurii de inscriere, respectiv trecerea la urmatoarea etapa, cea de evaluare.De referinta pentru patrimoniul cultural ramane Ansamblul monumental "CaleaEroilor" datorita operelor care il definesc: Masa Tacerii, Aleea Scaunelor, Poarta Sarutului, Coloana fara Sfarsit, alaturi de cele mai cunoscute creatii ale sale: "Cumintenia Pamantului", "Pasarea Maiastra", "Domnisoara Pogany" sau "Rugaciunea".Constantin Brancusi ramane unic si inegalabil, a fost un artist complex care a determinat specialisti romani si straini sa se specializeze in cercetarea si aprofundarea artei sale, numitii brancusiologi. In semn de recunostinta pentru geniul sau creator, cunoscutul sculptor Ion Irimescui a realizat doua statui, pe care le putem vedea in Parcul Herastrau din Bucuresti si la Targu Jiu. Romania are in artistul Constantin Brancusi un ambasador unic in lume, care continua sa ne reprezinte cu cinste si mare onoare, chiar si dupa trecerea sa in nefiinta.Pentru ca trebuie sa invatam din experientele trecutului, incurajam si sustinem artistii contemporani, iar anul trecut Ministerul Culturii a demarat, prima data dupa 12 ani, un program de achizitie de arta contemporana in valoare de 2 milioane de lei. Acesta s-a desfasurat prin Muzeul National de Arta Contemporana si a avut ca rezultat achizitionarea a 167 de lucrari semnate de 100 de artisti romani contemporani.Intentionam sa reluam acest proces si anul acesta, si in anii urmatori, deoarece asiguram astfel o reprezentare corecta a curentelor contemporane romanesti in spatiul muzeal, recompensand totodata artistii pentru munca lor.Pe langa programul de achizitie de arta, Ministerul Culturii va finanta si burse de creatie pentru formarea urmatoarei generatii de tineri artisti plastici, dar si pentru o reprezentare corecta a curentelor contemporane romanesti in spatiul muzeal. Prin astfel de initiative va creste cota de piata a creatorilor, inclusiv pe plan international, dar si patrimoniul statului roman. Mai mult, se certifica astfel calitatea operelor prin achizitia acestor asi se ofera o garantie inclusiv pentru investitorii straini".