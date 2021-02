Ministrul Digitalizarii, dupa audierea din Parlament: "Sentimentul cu care am iesit din comisie este ca nimanui nu-i pasa de cercetare"

"Pot sa spun ca cea mai importanta constatare a mea, sentimentul cu care am iesit din comisie este ca nimanui nu-i pasa de cercetare, dat fiind ca am primit o singura intrebare care se referea la in baza carei legi aprobam bugetul institutiilor subordonate.N-am fost intrebat daca bugetul este mare, daca bugetul este mic, n-am fost intrebat cum vrem sa il cheltuim. Ceea ce imi da ca tema pentru anul asta sa fac cercetarea cunoscuta in Romania si sa fie, cumva, in mentalul colectiv, pentru ca avem cercetare, are rezultate foarte bune, dar ar trebui sa fie cunoscute publicului.", a spus Ciprian Teleman, citat de edupedu.ro Ministrul a explicat ca , in total, cele doua bugete reunite prin Planul National de Rezilienta si Redresare (PNRR) este de aproximativ 9 miliarde de euro, din care, pentru cercetare, ar fi doua miliarde. "Ceea ce ar insemna dublarea bugetului pe care il avem acum si care inseamna cam 0,14% din PIB, in fiecare an", a adaugat Teleman.