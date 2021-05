Ministrul Educatiei: Referinta pentru functionarea scolilor va fi ziua in care rata de infectare se modifica

"Conform ordinului comun al ministrilor Educatiei si Sanatatii, scolile functioneaza toata saptamana luand ca referinta rata de infectare din ziua de vineri a saptamanii precedente. Constatand ca un numar important de localitati sunt foarte aproape de pragul de 1 la mie al ratei de infectare, in urma discutiilor cu ministrul Sanatatii, apreciind intelegerea Ministerului Sanatatii pentru importanta scolii, luni, 17 mai vom initia modificarea Art 2, alin. 3 al ordinului comun de ministru Educatie-Sanatate, in sensul in care referinta sa fie considerata ziua in care rata de infectare se modifica in raport cu pragul de 1 la mie. Toate celelalte prevederi cunoscute raman in vigoare", afirma Sorin Cimpeanu pe pagina de Facebook Potrivit ministrului, in acest fel, prezenta fizica nediferentiata in scoli s-ar putea face inca de a doua zi dupa inregistrarea unei rate de infectare mai mica de 1 la mie, pe baza acordului intre ISJ/ISMB si DSP, prin hotarare a CJSU/CMBSU."Ne dorim ca ordinul comun de modificare sa fie semnat si publicat in Monitorul Oficial in cursul zilei de maine, 17 mai, astfel incat un numar cat mai mare de elevi sa aiba acces la scoala", a afirmat ministrul.In postarea citata, Sorin Cimpeanu recomanda in continuare respectarea riguroasa a masurilor de protectie sanitara in interiorul scolilor."Insistam in continuare pe respectarea riguroasa a masurilor de protectie sanitara in interiorul scolilor", a spus ministrul Educatiei.