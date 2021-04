Ministrul Energiei e convins ca Romania poate primi 600 de milioane de euro prin PNRR pentru a extinde retelele de gaze

El a aratat ca oficialii europeni au cerut explicatii partii romane de ce doreste extinderea retelei de distributie a gazelor naturale cu fonduri din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) si urmeaza ca expertii din Ministerul Energiei sa mearga la Bruxelles pentru a arata ca vom folosi gaze mixte, inclusiv hidrogen verde si alte gaze neconventionale, prin aceste conducte."Anul trecut am inceput un program de investitii si am reusit sa convingem Comisia Europeana si-mi aduc aminte cat am discutat cu ministrul Fondurilor Europene de anul trecut, cu domnul Marcel Bolos, cum sa facem sa-i convingem pentru ca efectiv nu voiau sa ne aprobe sa folosim banii din POIM pentru retelele de gaze. Am reusit sa-i convingem sa inteleaga ca Romania are nevoie de distributia de gaze si retelele care se vor construi din acele 250 milioane de euro pentru care am primit aprobare anul trecut vor fi retele de gaze inteligente, contorizarea va fi inteligenta, va fi altceva decat retelele de gaze pe care le aveau deja distribuitorii in gestiune sau le folosesc romanii in acest moment.Deci am reusit pe un concept nou. Ne dorim ca si in continuare, prin PNRR, sa avansam de la acest concept de retele inteligente la cele care folosesc un mix de gaz natural si gaze verzi, hidrogen sau alt tip de gaz verde, pentru ca acesta este viitorul: hidrogen in amestec cu gazul natural. Este nepoluant si are capacitate calorica mult mai mare si poate scadea inclusiv consumul", a explicat Popescu.El a aratat ca primul proiect pentru productia hidrogenului va fi centrala de la Halanga, pe care o construieste Romgaz in parteneriat cu GSP Power, care ar urma sa fie gata in anul 2023."Este un concept unitar cu emisii mai mici. Spre asta tinde si Comisia Europeana. Imi doresc ca acest proiect sa poata fi replicat si in alte noi centrale, pentru ca este un proiect de succes", a continuat ministrul."Imi doresc sa facem aceste retele de gaze cu bani din PNRR. Inteleg ca au existat niste discutii ale colegului meu, domnul Ghinea ( Cristian Ghinea , ministrul Fondurilor Europene - n.r.), s-au pus intrebari tehnice si o sa explicam celor de la Comisia Europeana cum Romania, in anul 2026, o sa faca aceste retele si sa le aratam ca avem inclusiv capacitatea de a produce hidrogen si a injecta in amestec acel hidrogen dupa statia de masura si reglaj a Transgazului", a sustinut oficialul de la Energie.In paralel, si Transgaz lucreaza la investitii pentru a putea prelua amestecul de gaz si hidrogen.Valoarea totala a acestor retele ar urma sa fie de circa 600 de milioane de euro, a mai spus Popescu.Potrivit ministrului, in urma cu doi ani, 36% din populatie era racordata la sistemul de gaze si, in ultimii ani, ponderea a crescut peste 40%."Se vede o crestere clara a distributiei, dar suntem inca la un nivel destul de jos fata de Ungaria, spre exemplu, unde este unde la 90%. Mi-as dori ca, la finalul acestui mandat, de la 40% sa depasim 50% si sa ne apropiem de 60%, pentru ca este nevoie ca oamenii sa aiba acces la aceasta resursa la gaze", a adaugat ministrul.In zona rurala, oamenii se incalzesc in special cu lemne, resursa care este din ce in ce mai scumpa."Este din ce in ce mai greu sa-ti procuri lemne de foc, s-au si scumpit si cred ca confortul termic pe care ti-l ofera gazul natural este de neinlocuit si toti romanii sau cat mai multi ar trebui sa beneficieze", a precizat Virgil Popescu