Ministrul Ghinea le raspunde celor care spun ca a dat gres cu PNRR: "Suntem o forta in Uniunea Europeana si eu ma duc sa negociez, nu sa dau examen la Bruxelles"

Ministrul a precizat ca sunt sute de linii de investitie, iar pe cele mai multe autoritatile romane s-au inteles cu reprezentantii Comisiei Europene, dar pe altele, importante, inca nu. Ghinea a mai facut referire si la faptul ca valoarea proiectelor propuse de Romania este de 41 de miliarde de euro, in timp ce alocarea este de 29 de miliarde, cee ace inseamna, evident, ca la unele proiecte se stia din start ca se va renunta. "Suntem o forta in Uniunea Europeana si eu ma duc sa negociez, nu sa dau examen la Bruxelles", a afirmat ministrul.Intrebat, marti seara, la B 1 TV, de ce a ajuns Romania in situatia de a renegocia anumite capitole din PNRR, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene a declarat: "Ceea ce este un proces normal de negociere este prezentat in Romania ca fiind un esec, un Doamne fereste! De altfel, aduceti-va aminte ca eu am propus sa mergem cu o alocare mai mare in aceste componente, de 41 de miliarde de euro, pentru ca in final sa revenim la alocarea oficiala a Romaniei de 29 de miliarde. Asta inseamna, logic, ca ne-am asumat de la bun inceput ca vom propune anumite proiecte la care vom renunta ulterior. Cum altfel sa facem scaderea de la 41 de miliarde, la 29?".Ministrul a afirmat ca trebuie depasita gandirea de genul " uvernul Romaniei se duce la Bruxelles, asa, cu caciula in mana, ca scolarul la examen, si ii da Comisia peste degete"."Suntem o tara membra a Uniunii Europene, o forta in Uniunea Europeana si eu sunt genul de demnitar roman care ma duc sa negociez, nu sa dau examen la Bruxelles. Haideti sa iesim din paradigma de dat examen. Suntem intr-o paradigma in care asumat ne ducem si negociem matur cu partenerii de la Comisia Europeana, si in cazul acesta noi am luat decizia de a pune mai multe oferte pe masa sa discutam. Este un proces foarte greu", a adaugat Cristian Ghinea Acsta a mai prcizat ca in PNRR sunt sute de linii de investitie."Pe cele mai multe dintre aceste linii ne-am inteles cu Comisia, am agreat. Pe altele - importante, e drept - sunt diferente de viziune. Pe celebrul caz al irigatiilor, Ministerul Agriculturii sustine ca respecta acest principiu, Comisia Europeana spune ca, << ce vreti voi sa modernizati ca sistem este un sistem care consuma prea multa apa si nu mai respecta aceasta politica de a combate desertificarea >> ", a mai declarat Ghinea.Ghinea afirma, insa, ca nu inseamna ca cineva a gresit: "Insemna ca dezbaterea a doi parteneri, egali si maturi, unii considera asa, altii altceva".