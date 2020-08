Ministrul Justitiei sustine ca una din cauzele pentru care lumea interlopa a ajuns in situatia actuala este "atacul la legile justitiei"

Predoiu acuza ca organizatiile de tip interlop "incearca sa penetreze structurile statului, de la cele de aplicare a legii, pana la institutii politice" si considera ca liderii politici trebuie sa nu fie toleranti fata de acest fenomen.Ministrul Justitiei sustine ca lumea interlopa a proliferat dupa "atacul" la legile justitiei din partea guvernarii PSD , insa sustine ca autoritatile au "sub control" fenomenul privind lumea interlopa din Romania."Bineinteles ca exista un control", a afirmat Predoiu, intr-o emisiune la Realitatea Plus.Ministrul Justitiei a sustinut ca Romania se afla intr-o situatie "dificila" dupa ce multi membri ai clanurilor interlope au revenit in tara, dar a adaugat ca "nu se pune problema de a pierde controlul aplicarii legii, dar in acelasi timp trebuie sa fim lucizi si sa constatam ca trebuie pornita o ofensiva impotriva acestor structuri care incalca legea"."Au ajuns sa creada asa fie din neglijenta, fie din complicitate. Acestor structuri nu li s-a aplicat din acea perioada in care spuneam ca vor creste daca nu vom interveni la timp", a mai afirmat ministrul Justitei.El a acuzat ca structurile de tip interlop "incearca sa penetreze structurile statului, de la cele de aplicare a legii, pana la institutii politice"."Nu vorbim din ce auzim sau din ce ni se pare ca se intampla. Vorbim pe baza de informatii. (...) Aflam ca, de fapt, aceste structuri tind sa penetreze intreaga societate si de aceea riposta trebuie sa fie sistemica. Nu vad alt deznodamant decat eradicarea lor, asa cum s-a intamplat si in alte state democratice. (...) Efortul trebuie sa fie unul concertat si integrat din partea institutiilor de aplicare a legii. Aici e nevoie de un plan de actiune tintit, concentrat pe acest fenomen, va asigur ca institutiile statului nu stau si se uita la acest fenomen, se vor vedea rezultate in timp, dar este un proces. Un fenomen care a crescut nestingherit ani de zile. (...) Este o lupta permanenta, nu putem spune ca vom incepe un efort astazi si il terminam in trei ani si dupa aia nu se intampla nimic", a spus ministrul Justitiei. Catalin Predoiu a vorbit si despre "o tesatura de relatii politice, sau politico-statale" care ar exista intre lumea interlopa si cea politica."Ce e important acum, ca acest fenomen sa nu devina sistemic, o raspundere o are si leadershipul fiecarui partid , de a nu tolera astfel de fenomene in cadrul partidelor", a afirmat ministrul Justitiei, in acest context.El a precizat ca una dintre cauzele pentru care lumea interlopa a ajuns la nivelul in care se afla o reprezinta "atacul la legile justitiei insotit de o adevarata timorare a institutiilor care aplicau legea" in timpul guvernarii PSD."Eu cunosc starea de spirit din parchete, exista sechele, daca vreti, exista amintirea acelor... Si asta nu se rezolva foarte usor. E foarte adevarat ca nu scuza pe nimeni acea perioada si nimeni nu trebuie sa stea acuma sa planga in barba ce ni s-a intamplat in acei ani si asa mai departe. Dimpotriva. Asta ar trebui acum sa ambitioneze si mai mult, fiecare procuror sa treaca la aplicarea legii, pentru ca nu are cine altcineva, nu exista altcineva", a sustinut Predoiu."Punct si de la capat, trebuie continuat, trebuie refacute structurile din parchete, trebuie reluate legile, foarte multi ne intreaba si nu va ascund ca resimt si eu aceasta imposibilitate temporara de a repara totul rapid. Lucrurile astea se vor schimba complet in momentul in care vom avea o alta majoritate, o majoritate care sa nu mai atace Justitia, ci sa o sprijine si sa ii dea instrumentele necesare", a mai afirmat ministrul.