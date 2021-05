Concluziile ministrului Mediului privind uciderea ursului Arthur: "Printul a avut autorizatie de vanatoare si permis de port-arma"

Ministrul a mentionat ca nu poate sa ofere foarte multe informatii, deoarece documentele au fost solicitate de DNA si procuratura, fiind parte dintr-un dosar de urmarire penala."Am luat decizia sa nu permitem decat personalului tehnic de specialitate sa intervina in extragerea acestor exemplare problema. Ursul a fost recoltat la 22 de zile distanta de la emiterea acordului de derogare. Seara de seara s-a urmarit modul in care ursul intra in gospodarii sau vine aproape de localitate. Recoltarea s-a facut pe 13 martie de catre un cetatean strain. Documentele depuse de aceasta persoana cu cetatenie austriaca au fost verificate de garda forestiera, a avut autorizatie de vanatoare, permis de port arma, legea a fost respectata", a spus ministrul Mediului intr-o conferinta de presa.Tanczos Barna sustine ca nu a gasit la Ministerul Mediului, la nicio institutie subordonata, rapoarte de monitorizare a ursului Arthur. "Pana la aparitia in presa, Ministerul nu a detinut nicio informatie cu privire la existenta ursului Arthur. S-au cerut probe ADN. In ceea ce priveste exemplarul avem certitudinea identificarii. Pentru a compara aceste mostre ADN cu ceva vom solicita informatii de la acele organizatii care aveau posibilitatea sau au facut monitorizare, in felul acesta am putea elimina orice dubiu cu privire la existenta ursului Arthur", a mai spus ministrul."Vom solicita si poze si orice alta dovada pentru a compara poza din dosarul de extragere cu celelalte poze. Este relativ rau pentru ca pozele nu sunt din aceeasi perioada. Trofeul este inca in Romania", a completat Tanczos Barna.