Ministrul Mediului, dupa ce un barbat a fost atacat de urs: "Preventia e absolut necesara, dar si interventia imediata in cazul unui atac"

Tanczos Barna a declarat, vineri, la Miercurea Ciuc, referitor la barbatul atacat de urs, ca in primul rand trebuie asigurata protectia pentru viata oamenilor si ca este responsabilitatea si obligatia statului ca cetatenii sa fie protejati si sa fie prevenite asemenea tragedii."Cu siguranta ca toate aceste aspecte au si o relatie financiara si un cost. Statul va trebui sa acopere aceste costuri prin institutii, prin Casa de asigurari de sanatate, dar in primul si in primul rand avem obligatia de a preveni asemenea situatii si trebuie sa prevenim eventualele tragedii. Vorbim de ani de zile noi, UDMR , de preventie, am facut proiect de lege acum doi ani pentru a legifera si pentru a obliga ministerul sa abordeze altfel aceasta problema, sa previna asemenea situatii", a afirmat ministrul Mediului.El a explicat ca problema este tratata diferit in functie de cine analizeaza situatia."Familia victimei sau cercul de cunostinte sau societatea din imediata vecinatate a victimelor trateaza intr-un fel si vine si solicita autoritatilor statului sa actioneze preventiv. Judetele, cele 13 judete unde sunt mai nou atacurile de urs, analizeaza si privesc diferit acest fenomen, solicita statului sa actioneze preventiv si avem 80 si ceva la suta din populatia tarii, care nu intra in contact cu aceasta problema, care priveste de la distanta, cateodata de la etajul zece din blocurile din Capitala sau din alte orase, ei cu siguranta privesc diferit si de foarte multe ori nu inteleg amploarea fenomenului, riscul la care este expus copilul care merge la gradinita, la scoala, riscul la care este expus navetistul care este atacat la Baile Tusnad, in timp ce mergea la gara din Baile Tusnad, cu siguranta ca majoritatea cetatenilor nu privesc cu aceiasi ochi cu care vedem noi, zi de zi, aici, in judetul Harghita aceasta problema", a continuat Tanczos Barna.El a subliniat ca este la fel de importanta si interventia imediata in cazul unor atacuri."Preventia este absolut necesara, pe de-o parte, pe de alta parte interventia imediata in cazul in care avem un fenomen, avem un atac, acolo statul trebuie sa asigure interventie imediata asa cum asigura ISU in cazuri extreme unde salveaza vieti. Eu nu pot sa analizez altfel acest fenomen, ca ministru al Mediului sunt responsabil pentru masurile care trebuie sa fie legiferate in vederea protejarii vietii umane. Este singura abordare care mie mi se pare rationala si este necesara si obligatorie pentru a preveni asemenea tragedii", a conchis Tanczos.Un barbat de 54 de ani din judetul Harghita a fost ranit de un urs, avand nevoie de ingrijirile medicilor. Barbatul a suferit mai multe leziuni, fiind internat in spital. Presedintele Consiliului Judetean Harghita, Borboly Csaba, anunta ca se pregateste o interventie de urgenta in acest caz.Borboly Csaba a anuntat, vineri, pe pagina de Facebook , ca un barbat de 54 de ani a fost ranit, dupa un atac al unui urs.Presedintele CJ Harghita a precizat ca barbatul a suferit multiple leziuni toracice, dar si la nivelul capului si fetei.Barbatul a primit ingrijiri la spitalul din Odorheiu Secuiesc, fiind ulterior transportat la Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc."Sunt necesare actiuni si masuri definite si rapide din partea ministerului", a afirmat Borboly Csaba, pecizand ca exista o multime de ursi in zona si multe daune.