Ministrul Mediului anunta proiecte pentru un "litoral modern, de secolul 21"

"Este un proiect extrem de important, face parte dintr-un proiect complex, este lotul 5. Vor mai urma alte sase contracte care se semna, sunt in faza de licitatii. Cel mai important pentru Ministerul Mediului este sa stim de unde am plecat, ce facem si unde vrem sa ajungem.Am plecat de la un sistem dezorganizat, un litoral care nu a fost pus la punct asa cum trebuie. Avem lucrari terminate, lucrari in curs de desfasurare si lucrari care vor urma la sfarsit vor fi peste zece contracte care se vor semna pe intregul litoral romanesc", a transmis Tanczos Barna."Vrem sa avem un litoral modern, pus la punct din punct de vedere turistic, un litoral care ofera posibilitatea desfasurarii unor activitati economice in conditii de secolul XXI. Dar in paralel, lucrul extrem de important pentru Ministerul Mediului este sa protejam biodiversitatea.Este probabil cel mai interesant lot din toate cele care au fost terminate, sunt in curs de desfasurare sau vor urma pentru ca dincolo de cele 50 de hectare de plaja care se vor crea vom avea 29 de hectare de biodiversitate, 29 de hectare unde specii protejate vor avea posibilitatea relansarii acestei biodiversitati extrem de valoroase pentru Marea Neagra, pentru Romania si pentru Europa", a explicat ministrul Mediului.Proiectul din zona Eforie se intinde pe o distanta de aproape sase kilometri, din zona portului Belona si pana la intrarea in Tuzla. In cadrul acestei investitii vor fi construite sapte diguri si vor fi folosite 4,5 milioane de metri cubi de nisip pentru largirea plajei.Proiectul din zona Eforie va fi realizat de compania Van Oord Dredging and Marine Contractors BV, iar valoarea acestuia este de aproximativ 400 de milioane de lei.Acest lot face parte din proiectul "Reducerea eroziunii costiere, faza II (2014-2020), implementat de Administratia Bazinala De Apa Dobrogea-Litoral, care isi propune reducerea eroziunii costiere pentru 11 sectoare: stavilarele Edighiol/Periboina, Mamaia , Tomis-Cazino, Agigea, Eforie, Costinesti, Olimp, Jupiter-Neptun, Balta Mangalia- Venus- Aurora, Mangalia-Saturn, 2 Mai.Proiectul este cofinantat prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014 - 2020, Axa Prioritara 5, are o valoare de 3.805.641.720,80 de lei, din care 85% sunt fonduri europene nerambursabile eligibile obtinute prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014 - 2020, iar restul de 15% este cofinantat de la bugetul de stat. Perioada de implementare a proiectului este 2015 - 2023.