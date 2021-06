Ministrul Mediului: In Sectorul 1, pana se gasesc solutii juridice, primarul trebuie sa se asigure ca serviciul de ridicare a deseurilor functioneaza cu actuala companie Romprest

Tanczos Barna spune ca i-a atras atentia primarului Clotilde Armand ca nu trebuie sa se mai intample ca deseurile sa fie lasate in strada si ca pana la solutionarea conflictului cu Romprest pe cale juridica, compania trebuie sa-si faca treaba, conform g4media.ro "In Bucuresti exista multe razboaie pe tema deseurilor, dar din punctul notru de vedere (al Ministerului Mediului - n.red), cel mai important lucru este ca deseurile sa fie ridicate. Stiu ca din pacate, in Sectorul 1 au fost cateva zile cand acest lucru nu s-a intamplat si i-am atras atentia primarului ca acest lucru nu trebuie sa se mai intample. Dincolo de disputa cu Romprest, serviciul de ridicare a gunoaielor trebuie sa fie prestat in continuare", a spus Tanczos Barna Ministrul Mediului a precizat ca saptamana viitoare va avea o intalnire cu primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, pentru a vedea care sunt etapele pentru rezolvarea conflictului cu compania de salubritate Romprest.Din informatiile pe care le detine, ministrul sustine ca pentru tot ceea ce inseamna deseuri menajere in Sectorul 1, Primaria ar fi platit in avans facturile astfel incat sa nu existe niciun pretext de blocaj.Sambata, compania Romprest a transmis un comunicat de presa prin care anunta ca va relua activitatea de ridicare a deseurilor.Tanczos Barna a transmis ca saluta atitudinea Romprest."Salut atitudinea responsabila a operatorului de salubritate si ma bucur ca apelul nostru de reluare a colectarii deseurilor a contribuit la o normalizare a situatiei din sectorul 1 al Capitalei. Anuntul oficial al operatorului este in primul rand o veste buna pentru locuitorii sectorului 1. In al doilea rand, este o veste buna pentru un climat de mediu normal intr-o capitala europeana.Orice oras are nevoie de colectarea continua a deseurilor, indiferent de discutii sau neintelegeri birocratice. Nicio autoritate nu-si poate permite sa puna in pericol sanatatea populatiei sau sa anuleze orice responsabilitate de mediu, chiar si temporar.Nu in ultimul rand, ma gandesc la cum privesc oamenii astfel de incidente: oare nu cumva pot fi ei demotivati in a avea constiinta de mediu cata vreme autoritatile dau semnale ca se poate suspenda un serviciu indispensabil? Sper ca odata reluat serviciul de colectare, acesta sa nu mai inregistreze intreruperi si astfel de episoade sa nu se mai repete. De aceea, atat Primaria Capitalei, cat si primariile de sector trebuie sa gaseasca solutii comune de colectare, sortare si reciclare a deseurilor asa cum prevede legea", a transmis Tanczos Barna, pe pagina de facebook a Ministerului Mediului.Tot sambata, dupa anuntul Romprest, primarul Sectorului 1 Clotilde Armand a scris pe pagina de facebook ca va face plangere penala impotriva companiei Romprest, pe care o acuza de santaj."Inteleg ca operatorul de salubritate a anuntat ca reincepe sa stranga gunoiul din sector si a recunoscut vina pentru santajul creat in aceste zile in care nu ridicat gunoiul. Da. Iata ca am avut dreptate! Legea spune foarte clar ca este interzis sa intrerupa serviciul de salubrizare si administratorilor companiei le-a fost frica sa mai continue cu santajul. Dar lucrurile nu vor ramane asa. Toti cei care si-au permis aceasta situatie vor raspunde in Justitie pentru ca au pus in pericol sanatatea populatiei din Sectorul 1. (...)" a scris Clotilde Armand.