Ministrul Pacuraru a intervenit la Morega pentru fiul sau

Ministrul Muncii este suspectat de procurorii DNA ca ar fi facut interventii pentru dirijarea unor contracte pe bani publici catre firma fiului sau.

Ministrul Muncii, Paul Pacuraru, este cercetat de DNA pentru luare de mita, deoarece l-ar fi rugat pe liderul PNL Gorj, Ilie Morega, sa intervina pe langa directorii Societatii Nationale a Lignitului Oltenia si complexurilor energetice Turceni si Rovinari sa-i acorde contracte pentru perfectionare profesionala societatii Intratest, firma lui Mihnea Pacuraru, fiul ministrului, sustin jurnalistii de la "Cotidianul".

- Pacuraru: Nu am intervenit la nimeni niciodata

- DNA cere urmarirea penala a ministrului Paul Pacuraru

- Pacuraru: Sunt dispus sa-mi dau demisia (VIDEO)

- Comisia de la Cotroceni a primit dosarele Pacuraru si Seres

- Morega recunoaste ca a intervenit la Pacuraru pentru numirea sefului ITM Gorj

Procurorii au descoperit apelurile lui Pacuraru pentru ca SRI asculta telefoanele lui Morega, acuzat in celebrul scandal al banilor pentru partid adunati de la institutii descentralizate. Ministrul Muncii il ruga pe Morega sa-l prezinte pe Pacuraru junior directorului de la Complexul energetic Rovinari.

Ads

"Prima data cand m-a sunat eram in concediu", povesteste Morega. A doua oara "mi-a spus ca va veni fiul sau aici si sa discut cu seful de la Rovinari. Eu l-am anuntat pe Ciurea (Laurentiu Ciurea - directorul complexului Rovinari, n.r.): Este posibil sa te caute fiul lui Pacuraru, vedeti ce solicita. Nu am intervenit in niciun fel, eu le-am spus sa-l trateze ca pe orice agent economic", sustine Morega.

"Da, a venit la mine pe 13 mai 2007, ora 13.20", a declarat Laurentiu Ciurea pentru "Cotidianul". Directorul Rovinari a trecut si el pe la DNA, joi, 20 septembrie, in cazul aceluiasi dosar.

Mihnea Pacuraru nu a incheiat nicio afacere la Rovinari, insa a avut succes la Societatea Nationala a Lignitului si la Turceni.

Morega a recunoscut marti ca, impreuna cu deputatul Pantelimon Manta, a intervenit la ministrul Paul Pacuraru pentru numirea lui George Romanescu la conducerea Inspectoratului Teritorial de Munca Gorj. Morega a precizat, insa, ca nu i-a facut ministrului Pacuraru niciun cadou, ci doar i-a telefonat de cateva ori.

Ads