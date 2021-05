Ministrul Sanatatii Ioana Mihaila prezinta in plenul Camerei Deputatilor situatia deceselor din cauza COVID-19

Luni, de la ora 16:00, la "Ora Guvernului", Camera Deputatilor are programate dezbateri politice, la solicitarea Grupului parlamentar al PSD, cu tema "Prezentarea Raportului preliminar intocmit de Ministerul Sanatatii privind raportarea deceselor de Covid-19 si clarificarea diferentelor dintre sistemele de raportare", ministrul invitat fiind ministrul Sanatatii Ioana Mihaila.Ioana Mihaila a spus ca va merge in Parlament pentru a prezenta situatia deceselor de COVID-19, considerand ca solicitarea este binevenita."Dar, de asemenea, este un act de responsabilitate al celor alesi sa nu politizeze niciun aspect al evolutiei pandemiei", a subliniat ministrul Sanatatii.Joi, ministrul a prezentat date din raport, declarand ca in 2020, coform datelor raportate de spitale catre INSP, s-au inregistrat 227 de decese cu diagnostic principal COVID si 25.879 de decese cu diagnostic secundar COVID. Au fost detectate diferente de 500 de cazuri intre raportarile unor spitale pe diferite platforme , din cauza modului de raportare al spitalelor, a unor confuzii ale celor care raporteaza, precum si din cauza unor intarzieri in raportarea deceselor, a mai afirmat ministrul. Raportul preliminar a aratat ca sunt diferente intre numarul de decese raportate in Corona Forms si alte baze de date de raportare, ministrul Sanatatii precizand ca in aceasta situatie s-a ajuns printr-o suma de erori umane.Vineri, Ministerul Sanatatii a facut public Raportul Comisiei pentru verificarea modului de raportare a deceselor COVID-19, din care rezulta ca au existat cinci modificari ale modului de raportare, ca pana la 31 martie 2021 erau consemnate 31.132 de decese in alerte.ms.ro si 23.931 in Corona forms, deci o diferenta de peste 7.000, iar pe luni diferentele sunt tot mai mari, pe masura ce modul de raportare a devenit mai complex.De asemenea, au fost identificate 13 spitale cu abateri mari ale cifrelor raportate Concluziile au fost ca exista un nvel de cunoastere redus si confuzii ale celor care rapporteaza, ca multe spitale nu raporteaza toate decesele COVID la DSP , iar unele raporteaza toate decesele in alerte.ms.ro, precum si intarzieri de pana la doua luni in raportarea deceselor, iar organizarea privind raportarea difera uneori de la un spital la altul. Comisia propune simplificarea procedurii de raportare in alerte.ms.ro sau stabilirea unei metodologii clare, Totodata, avertizeaza ca dubla raportare, pe principii diferite, atrage dupa sine confuzii, implica eforturi aditionale de validare a datelor si consum de resurse, iar neconcordantele sunt inevitabile.PSD a sustinut si infiintarea unei comisii de ancheta parlamentara pe tema raportarii deceselor provocate de COVID.Martea trecuta, mai multi parlamentari social-democrati s-au strans in fata biroului presedintelui Camerei Deputatilor Ludovic Orban cu pancarte pe care erau scrise mesaje precum "Nu ascundeti mortii", "Vinovatii sa plateasca", "Spuneti adevarul" si au solicitat partidelor din coalitia de guvernare sa voteze pentru infiintarea comisiei de ancheta privind datele din perioada pandemiei.Liderul deputatilor PSD Alfred Simonis a precizat atunci ca PSD are informatii ca PNL USR PLUS si UDMR vor sa respinga in plenul reunit de marti infiintarea acestei comisii de ancheta, ceea ce inseamna ca cei din coalitie vor doar "ascunderea mizeria sub pres".Ulterior, Camera Deputatilor si Senatul au respins, in plenul reunit, cererea pentru infiintarea comisiei de ancheta.