Ministrul Sanatatii, despre verificarile legate de raportarea deceselor COVID: Raportul preliminar arata ca exista diferente. Nu stim inca exact care sunt cauzele

"Nu stim inca exact care sunt cauzele, dar exista diferente intre diversele sisteme de raportare", a precizat Mihaila. Ministrul a afirmat ca scopul verificarilor este de a analiza procese, nu oameni. "As vrea sa dau date cand avem rezultate exacte care apar dupa ce erorile de analiza sunt eliminate", a adaugat Mihaila.Ea a precizat ca in 7 mai comisia va realiza o forma mai avansata a raportului, rezultatele urmand a fi comunicate."In momentul acesta raportarea se face in sistemul alerte MS, unde spitalele raporteaza numeric total numarul de decese. Raportarea din Corona-forms contine datele deja validate de reprezentantii DSP. Exista diferente si exista o comisie care analizeaza aceasta diferente (...) Asteptam rezultatul final, pentru ca nu dorim sa ne aruncam cu afirmatii pana cand nu avem o certitudine", a mai declarat ministrul Sanatatii."Mi-a fost transmisa o evolutie a numarului de decese raportate. Diferentele au aparut din prima jumatate a anului 2020. Ele au fost foarte mici si a crescut atunci cand si numarul de pacienti a crescut. E o corelatie pe care am observat-o, nu e o corelatie dovedita stiintific", a precizat Ioana Mihaila.Ministrul Sanatatii spuneca "scopul acestei analize este de a analiza procesele". "Nu analizam oamenii, pentru ca erori umane exista. Dupa ce vom analiza procesele, vom veni cu proceduri care sa imbunatateasca procesele", a completat ministrul.Verificarile vin dupa ce fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu a sustinut, dupa ce a fost revocat din functie, ca exista probleme legate de raportarea deceselor COVID si ca ar fi vorba despre o diferenta de cateva mii de morti.In urma acestor declaratii, premierul Florin Citu , care a asigurat interimatul la Ministerul Sanatatii, a aprobat constituirea unei comisii care sa analizeze raportarea deceselor COVID.