Ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu a fost amendat cu 1.500 de lei pentru ca nu a purtat masca de protectie in Parlament

Raluca Turcan si alte cinci persoane, amendate de Politie pentru ca nu au purtat masca de protectie

Acesta a fost filmat in Parlament fara a avea masca de protectie pe fata. Ulterior el a afirmat ca s-a cerut amendat, si-a cerut scuze si a subliniat ca toti oamenii trebuie sa respecte regulile si indeamna pe toata lumea sa faca acest lucru."Directia Generala de Politiei a Municipiului Bucuresti va informeaza ca pentru nerespectarea prevederilor Legii nr 55 din 2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, un membru al Guvernului a fost sanctionat contraventional, cu suma de 1.500 lei, pentru neportul mastii de protectie", a transmis Politia Capitalei.Vlad Voiculescu a anuntat miercuri ca s-a cerut amendat, dupa imaginile aparute cu el in Parlament fara a purta masca de protectie. Acesta si-a cerut din nou scuze "pentru o neatentie vinovata".Chestionat pe cine trebuie sa suni ca sa platesti o amenda, Voiculescu a replicat: "Cred ca echipa mea a luat legatura cu cineva la politie sau la prefectura. Nu stiu ce valoare are. Stiu doar ca voi primi o amenda. Sper sa fie cat mai mica".Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a fost fotografiat luni, fara masca de protectie COVID-19, pe holurile Parlamentului, relateaza Stirile Pro TV. El a precizat ca era intr-o conferinta video si si-a dat jos masca pentru interventie si ca nu era nici o persoana la mai putin de 10 metri. "Fara indoiala, am gresit si toate criticile sunt justificate", a conchis ministrul.Politia Judeteana Sibiu a anuntat joi, 1 aprilie, ca au fost identificate si amendate sase femei care s-au aflat in bena autovehiculului in care Raluca Turcan, ministrul Muncii, si Daniela Cimpean, presedintele Consiliului Judetean Sibiu, au fost fotografiate fara masca de protectie In remorca se aflau insa opt persoane, intre care si un copil. IPJ Sibiu nu a precizat daca printre persoanele amendate se afla si Raluca Turcan."In urma aparitiei in mediul on-line a unor imagini in care sunt infatisate mai multe persoane care nu poarta masca de protectie in timp ce se afla in bena unui autovehicul, politistii sibieni s-au sesizat din oficiu, iar in urma verificarilor efectuate au fost identificate 6 persoane de sex feminin, care au fost sanctionate contraventional in conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020", a transmis joi, 1 aprilie, Politia Judeteana Sibiu.Citeste si: