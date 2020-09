Ministrul Transporturilor, implicat intr-un accident rutier

"In cursul zilei de ieri, 30 august 2020, pe drumul de intoarcere de la Zalau la Bucuresti, autovehiculul in care se afla ministrul Lucian Bode a fost implicat pe DN7, in zona localitatii Draganul din judetul Arges, intr-un eveniment rutier. Mentionam ca ministrul Lucian Bode nu se afla la volanul masinii, acesta fiind pasager. In urma acestui eveniment ministrul Lucian Bode nu a necesitat ingrijiri medicale, iar celelalte persoane implicate in evenimentul rutier nu au necesitat internare", precizeaza reprezentantii ministerului.Potrivit sursei citate, organele abilitate au deschis o ancheta in acest sens.