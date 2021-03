Ministrul Vlad Voiculescu, despre informatia conform careia ar avea 21 de consilieri: "O minciuna gogonata"

"Asta e o minciuna gogonata tipica PSD. Am auzit-o in 2016, o aud acum din nou", a declarat Vlad Voiculescu.Ministrul Sanatatii a precizat ca exista opt consilieri remunerati, potrivit hotararii de Guvern in vigoare. Adica, exact cum au avut si ceilalti ministri ai Sanatatii."Una este consilier onorific , adica cineva care eventual poate sa vina la Ministerul Sanatatii si sa faca acolo voluntariat, alta sunt functiile platite", a explicat Vlad Voiculescu.Social-democratii au acuzat ca ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu are 21 de consilieri."Spun ca nu au bani pentru a mari alocatiile sau pentru a creste veniturile romanilor, insa au bani pentru a plati oameni care sa-si delege atributiile, pentru a-i plati sa faca... nimic! 21 de consilieri, un director de cabinet, 5 secretari de stat, un secretar general, 2 secretari general adjuncti, o secretara si un sofer", au sustinut reprezentantii PSD.Ministrul Vlad Voiculescu a declarat, joi, 25 februarie, la dezbaterile privind bugetul Sanatatii din comisiile parlamentare de specialitate, ca este nevoie de curatenie in sistem si sa se opreasca risipa "Probleme vechi care se vad acum in spitale, in incendii, in infrastructura veche, infrastructura in care nu a fost investit cu cap. Vedem, de asemenea, ca structuri de personal din spitale, de exemplu, sunt gandite prost. Vedem ca lipsesc structurile de pompieri, de exemplu, vedem ca in multe locuri nu sunt respectate. S-a vorbi mult despre rapoarte de control", a afirmat ministrul.