Secretarul general adjunct al NATO: "Apelam la eliberarea imediata a lui Roman Protasevici si a Sofiei Sapega"

"Apelam si pe aceasta cale la eliberarea imediata a lui Roman Protasevici si a Sofiei Sapega, ca si a celor foarte multi prizonieri politici din Belarus. De asemenea, facem un apel catre autoritatile din Belarus sa demonstreze respect deplin pentru drepturile si libertatile fundamentale, inclusiv dreptul la libera exprimare, inclusiv la dreptul fundamental de a putea protesta pasnic pentru cauzele pe care cetatenii din Belarus le imbratiseaza", sustine Geoana."Aceasta aterizare fortata a unui avion civil, cu pasageri civili, de catre Belarus a pus in pericol vietile pasagerilor si a echipajului, acest act este inacceptabil si violeaza in modul cel mai serios toate normele care guverneaza aviatia civila. Acest gest poate fi introdus in categoria pirateriei la nivel de stat. Este un incident care ne arata modul in care regimul de la Minsk se opune principiilor si drepturilor democratice fundamentale", a declarat, luni, Mircea Geoana.El a adaugat ca NATO a salutat public, inclusiv secretarul general, deciziile pe care Uniunea Europeana le-a adoptat cu privire la acest incident."Uniunea Europeana are la dispozitie instrumente diversificate, inclusiv de tipul sanctiunilor economice, NATO nu are acest tip de instrumente si de aceea sunt in favoarea unei anchete internationale care sa aduca intreaga lumina si transparenta in jurul acestui incident.De asemenea, apelam si pe aceasta cale la eliberarea imediata a lui Roman Protasevici si a Sofiei Sapega, ca si a celor foarte multi prizonieri politici din Belarus. De asemenea, facem un apel catre autoritatile din Belarus sa demonstreze respect deplin pentru drepturile si libertatile fundamentale, inclusiv dreptul la libera exprimare, inclusiv la dreptul fundamental de a putea protesta pasnic pentru cauzele pe care cetatenii din Belarus le imbratiseaza.Este pentru poporul din Belarus sa-si aleaga calea si drumul de urmat in viitor, dar toti aliatii NATO sustin si sustinem un Belarus suveran si independent, de aceea din punct de vedere al limbajului folosit de catre NATO in comunicatul oficial al Consiliului Nord-Atlantic aceasta condamnare este neechivoca, ferma si fara nicio urma de ambiguitate", a subliniat Geoana.Belarusul a obligat la 23 mai un avion apartinand companiei aeriene irlandeze low-cost Ryanair, care asigura o legatura de la Atena la Vilnius, sa aterizeze la Minsk, invocand o alerta cu bomba.Doi pasageri, jurnalistul disident belarus Roman Protasevici si partenera sa rusoaica Sofia Sapega, au fost arestati.UE, dintre ale carei state membre 22 sunt si membre NATO, a decis sa interzica intrarea in spatiul aerian european al companiilor aeriene belaruse si a recomandat companiilor aeriene europene sa evite spatiul aerian belarus.Liderii europeni au cerut de asemenea sa se pregateasca sanctiuni economice - sectoriale - vizand regimul presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko.Aceste sanctiuni urmeaza sa fie prezentate ministrilor de Externe UE la o reuniune prevazuta la 21 iunie, la Luxemburg.