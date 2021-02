Mirela Calugareanu ramane la conducerea ANAF si in timpul guvernarii lui Florin Citu. PNL a decis in Biroul Politic National

Cine este Mirela Calugareanu

Calugareanu este in functie de la data de 22 iulie 2017, dupa ce fostul premier Mihai Tudose l-a demis pe Bogdan Stan.Inainte de a prelua conducerea ANAF, Mirela Calugareanu a fost director executiv la Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti (DGRFP - Bucuresti) unde avea un venit anual de 105.000 de lei, potrivit declaratiei de avere.Mirela Calugareanu, in varsta de 53 de ani, a fost numita presedinta Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) in timpul guvernarii PSD si pastrata in functie in timpul mandatului de premier al liberalului Ludovic Orban . In luna septembrie a anului 2020 a fost numita presedinta Consiliului de Administratie al CEC Bank. Calugareanu este economista, licentiata la Academia de Studii Economice din Bucuresti. In 2014 si-a inceput doctoratul in finante la Sibiu, dar inca nu l-a finalizat. A intrat pe piata muncii in 1991, ca inspector la Administratia Financiara din Sectorul 1 al Capitalei, apoi a lucrat intr-o companie privata. A lucrat in Administratia Finantelor Publice Sector 1 si in Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti. In 2017 s-a angajat la ANAF.Impreuna cu sotul sau, Calugareanu detine trei terenuri intravilane si unul agricol, doua case de vacanta, una de locuit si un apartament, un autoturism Land Rover si minilingouri de aur in valoare de 8.600 de euro. In conturi are 78.000 de euro si 40.000 de lei.In 2019, Calugareanu a incasat de la CEC Bank 224.784 de lei , iar de la ANAF, 115.011 lei. Functia de cadru didactic la ASE i-a rotunjit semnificativ venitul.