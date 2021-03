Amenintarea lui Miron Cozma: "Citule! Daca vrei o mineriada, pot sa o fac oricand! Iar tu nu ai cum sa ma opresti pe mine!"

Ce a transmis Citu minerilor

Amenintarea lui Miron Cozma vine pe fondul protestelor minerilor din Lupeni care si-au cerut, luna aceasta, salariile restante."Ii spun inclusiv premierului Citu. Citeste istoria evenimentelor cu mineri! In 1991, am schimbat un Guvern cu 10.000 de mineri, cu Armata in strada. In 1999, am schimbat Guvernul Radu Vasile cu 7.000 de mineri. La ora asta, 4.000 de mineri din Valea Jiului si cu 7.000 din Gorj. Sunt 11.000, Citule! Daca vrei o mineriada, pot sa o fac oricand! Iar tu nu ai cum sa ma opresti pe mine! Nici tu, nici altii!", a declarat Miron Cozma, in direct, la Romania TV, potrivit Adevarul In timpul Mineriadei din 13-15 iunie 1990, minerii si fortele de ordine au avut o interventie brutala in Piata Universitatii, unde se desfasurau proteste pasnice ale societatii civile, la scurta vreme dupa caderea comunismului.Miron Cozma a fost cel care a condus minerii din Valea Jiului la Bucuresti. In urma Mineriadei, s-a ajuns la demisia Guvernului Petre Roman In ianuarie 1999, Miron Cozma a condus din nou minerii spre Capitala acuzand Guvernul Radu Vasile ca voia sa inchida minele din Valea Jiului. Si atunci au avut loc inclestari violente.In februarie 1999, Cozma a fost condamnat de Curtea Suprema de Justitie la 18 ani de inchisoare pentru implicarea in mineriadele din 1991. Acesta a fost, insa, gratiat de presedintele Ion Iliescu in 2004. Florin Citu, premierul Romaniei, a declarat luni, 22 februarie, ca in mandatul sau nu va permite o noua mineriada , facand referire la greva minerilor blocati in subteranul Minei Lupeni, care nu si-au primit salariile pe luna ianuarie."Gasim solutii, inteleg, stiu ca e o situatie dificila. Sunt foarte multi politicieni care profita de pe urma acestei categorii sociale, tineti minte ce s-a intamplat in anii 90. Nu voi permite niciodata ca in Romania sa se intample ce s-a intamplat in mandatul lui Iliescu", a declarat premierul Romaniei.