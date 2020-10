Reactia lui Mitica Dragomir dupa ce Marcel Ciolacu i-a retras mandatul de consilier general al Primariei Capitalei: "Pe mine m-a ales poporul. Eu nu renunt"

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

"Voi fi consilier general. Am dat cazier, am competat tot ce trebuie, am facut sedinta... Eu nu renunt. Eu sunt organ ales, pe mine m-a ales poporul", a declarat Dumitru Dragomir , pentru Mediafax Surse din PSD au confirmat pentru Ziare.com ca Marcel Ciolacu , liderul social-democratilor, i-a scos pe Petre Roman, Anghel Iordanescu si Dumitru Dragomir de pe lista consilierilor propusa de Gabriela Firea . Fostul fotbalist Daniel Pancu si antrenorul Cornel Dinu renunta si ei la mandatele de consilieri generali.Fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal Dumitru Dragomir a fost condamnat, in ianuarie 2019, de Tribunalul Bucuresti la 4 ani de inchisoare cu executare, intr-un dosar in care este acuzat ca a primit peste 3 milioane de euro mita de la administratorul RCS /RDS, Ioan Bendei, in schimbul acordarii drepturilor de televizare a meciurilor de fotbal din Liga 1 . Decizia nu este definitiva, iar cazul urmeaza sa ajunga la Curtea de Apel Bucuresti.Fostul premier Petre Roman este trimis in judecata in dosarul "Mineriadei", pentru infractiuni contra umanitatii.