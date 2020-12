Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, Teofan: "Suntem la capatul unui an care a tulburat profund viata intregii lumi"

Acesta adauga ca pandemia de COVID-19 a adus multa durere, teama, confuzie si neliniste in sufletele oamenilor dar nesiguranta zilei de maine este cel mai greu de dus dintre toate."Suntem la capatul unui an care a tulburat profund viata intregii lumi. Epidemia ivita in iarna trecuta a adus multa durere, teama, confuzie si neliniste in sufletele noastre. Oameni dragi noua ne-au parasit pe neasteptate, mutandu-se la cele vesnice, unii au trecut prin chinurile cumplite ale bolii, iar altii se tem de imbolnavire si, implicit, de moarte. Mai greu de dus decat toate este nesiguranta zilei de maine cu tot ceea ce presupune ea. In mod special, traim incertitudinea ca aceasta epidemie se va incheia in curand, motiv pentru care ne vedem din ce in ce mai slabi in fata restrictiilor care ne-au schimbat viata.Toate aceste nelinisti si dureri pot fi coplesitoare pentru om si il pot zdrobi mai ales atunci cand, pentru el, singura realitate este lumea aceasta. Omul credintei stie insa ca, oricat de grele ii sunt obstacolele si incercarile vietii, exista intotdeauna o speranta, iar speranta este Dumnezeu", afirma mitropolitul Moldovei si Bucovinei, in scrisoarea pastorala.Mitropolitul Teofan arata ca, din perspectiva vesniciei, aceasta perioada ii ajuta pe oameni sa se vada ei insisi unde se afla in raport cu Dumnezeu si cu semenii."Daca suntem onesti, vom descoperi in noi prea putina credinta si nadejde in Dumnezeu, prea putina dragoste si intelegere fata de semeni, mult egoism, multa alipire de lumea aceasta. Aceasta constatare pe care o facem in perioada acestei epidemii poate fi o sansa de a pune inceputul cel bun in viata noastra, de a reconsidera sistemul nostru de valori si de a ne angaja cu mai multa determinare pe calea catre Dumnezeu si catre aproapele. Calea catre o viata cat mai autentica, in duh de smerenie, de rugaciune si de pocainta, inseamna implinirea voii lui Dumnezeu, Care este ascuns in poruncile Sale, iar cei care Il cauta pe Domnul, Il gasesc in masura implinirii lor", spune arhiereul Moldovei si Bucovinei.Mitropolitul Teofan a amintit si faptul ca de teama virusului, multi credinciosi nu au mai venit la biserica pentru a se spovedi si impartasi."Implinirea voii lui Dumnezeu, exprimata prin porunci, nu poate fi infaptuita altfel decat cu ajutorul harului lui Dumnezeu, care ne este impartasit prin Sfintele Taine. De aceea, avem nevoie de Sfanta Liturghie, de spovedanie si de primirea Dumnezeiestii Impartasiri cu Trupul si Sangele lui Hristos. Multi dintre cei credinciosi, in toata aceasta perioada, din teama imbolnavirii, nu s-au mai spovedit si nu s-au mai impartasit. Ce poate insemna insa viata noastra fara Dumnezeu? Caci ce-i foloseste omului sa castige lumea intreaga, daca-si pierde sufletul? Ce-i foloseste omului sa-si conserve viata aceasta fara perspectiva vesniciei?", a mai transmis, in scrisoarea pastorala, mitropolitul Moldovei si Bucovinei, Teofan.CITESTE SI: Lista completa a ministrilor din viitorul guvern condus de premierul Florin Citu. Scandal in sedinta pentru nominalizarile PNL