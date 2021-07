Omul lui Ludovic Orban a câștigat alegerile pentru șefia PNL Argeș, împotriva consilierului personal al premierului Florin Cîțu

Acesta l-a avut contracandidat pe Radu Perianu, care a fost susținut de Alina Gorghiu și de Florin CîțuDe altfel, Perianu este consilier personal al premierului. În urma alegerilor, Miuțescu a obținut 261 de voturi, în vreme ce Perianu doar 98.„Îl felicit pe Adrian Miuţescu şi echipa sa pentru câştigarea alegerilor din Organizaţia PNL Argeş. Am dorit să fiu alături de ei, astăzi, pentru că pentru mine Argeşul este un judeţ aparte, în care am venit cel mai des de când sunt membru al Partidului Naţional Liberal, şi care a dat titanii liberali ai istoriei, Brătienii. Am fost aproape an de an la Muzeul Brătianu şi mă bucur că noi, PNL, am reuşit printr-o hotărâre de Guvern să îl scoatem din ghearele Consiliului Judeţean pesedist care îl transformase într-o cârciumă şi am înfiinţat Muzeul Brătianu la Florica, în semn de respect faţă de istorie şi faţă de marile realizări ale Brătienilor. Le-am transmis liberalilor argeşeni că nu mă las până nu vom câştiga acest judeţ. Nu mă las până nu scoatem din ghearele PSD Consiliul Judeţean, Primăria Municipiului Piteşti şi primăriile celor mai importante localităţi. Noua echipă trebuie să înceapă încă din prima zi munca de selectare a candidaţilor, de pregătire pentru viitoarele alegeri, chiar dacă ele sunt în 2024”, a scris Ludovic Orban , sâmbătă pe Facebook