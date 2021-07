Miza războiului dintre primarii USR PLUS din Capitală și reprezentanții PNL din consilii

Război și la Sectorul 2

USR PLUS și PNL, un mariaj forțat

Lipsă de implicare din partea liderilor USR PLUS și PNL

Mai nou, și la Sectorul 2, condus tot de un primar USR PLUS, Radu Mihaiu , a izbucnit un scandal între edil și consilierii liberali, care acuză că au fost lăsați fără atribuții. Conform analiștilor politici contactați de Ziare.com, relația dintre USR PLUS și PNL din Capitală a fost șubredă de la început.Conflictul dintre USR PLUS și PNL de la Sectorul 1 a debutat încă de la începutul mandatului lui Clotilde Armand , primul blocaj important fiind chiar votul pentru bugetul pe 2021 . Acesta a fost votat abia la o lună după ce a fost supus la vot, consilierii PNL refuzând de mai multe ori să voteze în pentru, susținând că bugetul este unul ilegal. Salubrizarea și contractul cu Romprest a fost nu alt măr al discordiei între primar și consilierii PNL, aceștia din urmă refuzând de cele mai multe ori să o susțină pe Clotilde Armand în războiul cu firma de salubrizare și acuzând-o de populism. De altfel, luni, 23 iunie, după ce liberalii au boicotat ședința Consiliului local în care ar fi trebuit să se voteze mandatarea primăriei pentru rezilierea contractului cu Romprest, Clotilde Armand a acuzat PNL că "își bate joc” de sănătatea cetățenilor din Sectorul 1. În replică, consilierii liberali l-au acuzat pe primar că face „circ mediatic” și că se pregătește pentru alegerile prezidențiale, explicând apoi că au boicotat ședința deoarece executarea contractului ține doar de primar și că nu are nevoie de împuternicirea Consiliului Local.Marți, 27 iulie, proiectul menționat anterior a fost aprobat, însă în urma unei ședințe care a durat aproximativ cinci ore, timp în care consilierii au lansat numeroase critici la adresa lui Clotilde Armand. Aceștia i-au cerut edilului în repetate rânduri contractul cu noua firmă care ar urma să se ocupe de curăţenia din sector, Brai-Cata. În ciuda insistenţelor acestora, edilul a refuzat să le ofere documentul. „Desigur că va fi pus la dispoziţie. Dar mă miră faptul că niciodată nu aţi cerut, de pildă, o copie după contractul cu Romprest, de sute de milioane şi îl vreţi pe cel de 12.000 de euro...”, a răspuns Clotilde Armand.Relațiile dintre USR PLUS și PNL au devenit tensionate și la Sectorul 2, acolo unde liberalii au anunțat în urmă cu câteva zile că nu vor vota organigrama propusă de către edilul Radu Mihaiu, deși aceasta era stabilită și negociată de luni bune.Totodată, primarul a subliniat că "niciodată" nu s-a așteptat ca PNL să voteze cot la cot cu PSD după ce liberalii au blocat un proiect care ar fi scăzut tariful plătit de cetățeni pentru serviciile de salubrizare. De cealaltă parte, liberalii au declarat pentru Ziare.Com că motivul pentru care s-au abținut de la vot este că cele două proiecte ale primarului au fost depuse pe ordinea de zi suplimentară și că nu au avut timp să citească cele 80 de pagini ale proiectului și să dea un vot corect. De asemenea, liberalii susțin că de fapt că tarifele la gunoi ar crește în loc să scadă.Atacurile din partea liberalilor au continuat și marți seară, după ce prim-vicepreședintele PNL Sector 2 Claudiu Săftoiu a declarat că unii consilieri USR PLUS de la Sectorul 2 și-ar fi propus singuri majorări substanțiale ale salariilor.„S-a mai pus pe ordinea de zi o majorare a salariilor consilierilor, fără consultarea sindicatului din Primărie. Am aflat că sunt consilieri ai primarului, fără studii de specialitate, care ridică peste 8.000 de lei pe lună și care singuri și-au propus majorări la peste 10.000 - 14.000 de lei pe lună. Când auzi astfel de cifre în sectorul de stat, te apucă amețeala”, a declarat Săftoiu, într-o intervenție la Antena 3.Conform analistului politici Alfred Bulai, frecvența atacurilor liberale din ultima perioadă la adresa primarilor USR PLUS din Capitală este datorată, pe de o parte, congresului PNL în urma căreia se va alege noul președinte al partidului. Totodată scandalurile dintre PNL și USR PLUS de la primării nu au loc doar în Capitală, ci și în alte orașe ale țării, cum ar fi Iași sau Timișoara.Alfred Bulai mai notează că relația dintre USR PLUS și PNL a fost una rece încă de la început și că scandalurile dintre cele două formațiuni o să tot apară până ce se va ajunge la ruperea coaliției.„E un mariaj forţat. Mirele şi mireasa nu s-au plăcut de la bun început. Nu se pune problema că s-au înţeles, s-au plăcut şi s-au certat de la nu-ştiu-ce. Nu, tensiunea a fost şi este non-stop. Probabil vor exista şi alte oportunităţi de a apărea scandaluri noi la suprafaţă. Radicalizarea va exista”, a mai adăugat politologul.În timp ce conflictele de la Sectorul 1 și 2 degenerează din ce în ce mai mult, liderii USR PLUS și PNL par să ignore scandalurile ori pasează responsabilitatea mai departe. La începutul lunii iunie președintele PNL Ludovic Orban sublinia că problema gunoaielor de la Sectorul 1 se datorează edilului Clotilde Armand, și nu consilierilor PNL, fără să vorbească și despre conflictele mai vechi dintre cele două tabere. De cealaltă parte, Dan Barna afirma doar că e de partea lui Clotilde Armand în lupta cu Romprest.Ultima referire la conflictul de la Sectorul 1 i-a aparținut premierului Florin Cîțu, care a declarat marți, 27 iulie, că conflictul de la cele două sectoare trebuie tranșat la nivelul coaliției, nefiind rolul său, ca premier , să intervină. Cîţu a mai transmis că era o responsabilitate a fostului preşedinte al PNL Bucureşti să intervină în scandalul din sector, fiind vorba despre o coaliţie politică."Cred că era o responsabilitate a fostului preşedinte al PNL Bucureşti să intervină, poate că preşedintele actual poate să intervină să vadă ce se întâmplă, pentru că e o coaliţie politică, până la urmă. Nu este rolul meu, ca premier, să mă duc să văd ce se întâmplă cu coaliţia politică. Până la urmă, acolo erau reprezentanţi care ar fi trebuit să intervină. (...) Soluţiile trebuie să le găsească în dezbaterile din interiorul coaliţiei şi să nu uite că sunt acolo pentru cetăţenii României”, a mai declarat premierul.