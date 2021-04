Miza pe termen lung a scandalului din coalitie. Ce politician USR PLUS pregateste terenul pentru alegerile prezidentiale

Analistul politic Cristian Pirvulescu este de parere ca aceasta criza din Guvern va continua, pentru ca, in cazul in care USR PLUS vor face un pas in spate, ar putea fi marginalizati in coalitie. Nu va exista o propunere pentru Ministerul Sanatatii , este o criza in derulare. O asemenea criza nu se rezolva imediat. Strategia PNL si UDMR este aceea de depolizare, speranta ca tensiunile din USR vor duce la o rezolvare, in principiu la punerea in minoritate a celor care sustin retragerea, numai ca problema e a tuturor. Un partid care e partener de coalitie poate sa puna conditii.Suntem intr-o situatie inedita, este primul guvern de coalitie pe care il avem dupa multa vreme. 40 de zile domnul prim-ministru este ministru, gata, s-a rezolvat. Deci nu se va rezolva asa.Ori Citu ramane prim-ministru, USR PLUS este marginalizat si vor face o nominalizare, ori vor rezista, va exista o compensatie in eventualitatea in care vor accepta totusi sa ramana Citu, vor pur si simplu sa-l schimbe pe prim-ministru pentru ca viitorul prim-minitru sa inteleaga ca toti partenerii de coalitie sunt egali", a declarat politologul Cristian Pirvulescu pentru ziare.comCristian Pirvulescu este de parere ca cei de la USR PLUS ar trebui sa mearga pe aceeasi linie, daca i-au retras sprijinul premierului Florin Citu, daca vor sa ramana "partid"."Nu se va termina cu una cu doua, daca USR nu vrea sa devina doar o anexa a PNL. Eventual ministrii USR, cei care sunt foarte dornici sa ramana in Guvern, pot deveni membri PNL.Unii dintre ei au relatie cu PNL (...) Pentru partid, daca vrea sa ramana partid, daca a pus un asemenea standard, si anume, retragerea increderii in prim-ministru, este esential sa ramana pe aceeasi linie. Ceea ce inseamna ca negocierile vor dura, problema va fi pusa in coalitie.Foarte putin probabil, in cazul in care Ludovic Orban va vrea sa fie prim-ministru nu ar putea sa accepte aceste conditii, iar in interesul UDMR nu este in niciun caz ca USR PLUS sa capete o pondere mai mare, este vorba ca o eventuala repozitionare a USR PLUS ar face ca o multime din legile pe care UDMR nu le doreste sa devina prioritare si sa nu mai fie impiedicate.Deci va fi o criza de durata daca USR ramane pe pozitii, ceea ce nu va afecta guvernarea", a adaugat Pirvulescu.De asemenea, politologul spune ca scandalul din coalitie ar avea si o miza: anul electoral 2024."Eu cred ca miscarile din Guvern, din coalitie privesc alegerile din 2024 nu numai pe cele din partid si aici vedem clar o optiune a unora de a folosi, spre exemplu, campania pe internet ca un atu electoral important. Cum vedem la domnul Ciolos . Nu are partid cu organizatii locale, deci trebuie sa fie prezent din vreme, asa ca aceasta actiune eu am vazut-o ca fiind legata si de alegerile din 2024, nu numai de situatia de acum.Dar si alegerile din 2024 nu sunt un scop, sunt un mijloc pentru atingerea altor scopuri, care vizeaza un anume tip de politica, daca va reusi sa comunice acest lucru, va avea de castigat", a spus analistul politic.Analistul politic sustine ca presedintele Klaus Iohannis va interveni in momentul in care USR PLUS va face pasi concreti pentru retragerea sprijinului."Presedintele nu va interveni pana cand situatia nu va deveni grava. Pana cand USR nu va decide ca retragerea sprijinului va fi efectiva, respectiv vor retrage ministri . Dar ei vor insista pe chestiunea asta. O sa vedem demonstratii nu numai discursive, ci politice.Nu vor participa la unele sedinte de guvern, vor actiona mai degraba ca administratori, decat ca politicieni", spune Pirvulescu.Partidul National Liberal, care se pregateste de un congres pentru alegerea unei noi conduceri, s-a pozitionat la unison in favoarea lui Florin Citu. Presedintele formatiunii si cel care a anuntat ca isi doreste un nou mandat, Ludovic Orban , a fost refuzat de USR PLUS pentru a prelua conducerea Guvernului in decembrie, insa este luat in calcul in aprilie, in locul lui Florin Citu.Deputatul USR PLUS Iulian Bulai a declarat ca poate "au gresit" in decembrie, cand au spus fara Ludovic Orban."L-am cunoscut mult mai bine pe Ludovic Orban in ultimele patru luni si iti dai seama de faptul ca poate ca noi am gresit in decembrie, cand am spus fara Ludovic. Domnul Orban este un om cu o experienta politica uriasa. Mai este un fenomen pe care l-am remarcat:Exista sincope in actul guvernarii, atunci cand puterea executiva nu este detinuta de catre aceeasi persoana care detine puterea politica in cadrul partidului cel mai mare din coalitia de guvernare care da premierul", a declarat Bulai la RFI Premierul Florin Citu a transmis miercuri , 14 aprilie, ca i-a revocat din functie pe ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu , si pe secretarul de stat Andreea Moldovan . Acesta i-a trimis documentele de revocare presedintelui Klaus Iohannis, iar decizia va fi publicata in Monitorul Oficial.Conducerea Aliantei USR PLUS s-a reunit miercuri, 14 aprilie, in sedinta de urgenta online dupa ce Vlad Voiculescu a fost demis de la Ministerul Sanatatii.Mai multi membrii USR PLUS au spus ca o conditie pentru a continua sa guverneze alaturi de partenerii din PNL si UDMR ar fi demisia lui Florin Citu. Mai multe voci din USR-PLUS au spus, in sedinta, ca daca Florin Citu ramane in fruntea Guvernului, atunci USR-PLUS ar urma sa iasa din acest parteneriat.