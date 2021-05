Mizele politice ale anului 2021 pentru anul electoral 2024. Cine va castiga luptele dintre sefii de partide

Traditional, in Romania, presedintele unui partid este si candidatul pentru alegerile prezidentiale.In Romania, in 2024, vom avea patru tipuri de alegeri: prezidentiale, parlamentare, europarlamentare si locale. Miza sefilor de partid sunt alegerile prezidentiale, insa "de la centru" se decid si listele si candidatii pentru celelalte randuri de alegeri.Alegerile prezidentiale din Romania au loc odata la 5 ani, si vor avea loc in anul 2024. Actualul presedinte Klaus Iohannis , nu mai are dreptul de a candida, pentru ca se afla deja la al doilea mandat, asa ca presedintele PNL, Ludovic Orban , si-a anuntat intentiile de a candida. Ludovic Orban a anuntat ca va candida pentru un nou mandat in fruntea liberalilor in 2021 si spune ca are sustinerea a 36 de organizatii. Ludovic Orban a anuntat ca 36 de organizatii PNL au votat , in biroul judetean, sustinerea candidaturii sale pentru un nou mandat la sefia partidului. Liderul liberalilor a mai spus ca va avea loc anul acesta Congresul formatiunii, insa evenimentul va fi organizat in functie de cum va permite situatia epidemiologica."Un numar de 36 organizatii au votat in birourile judetene sustinerea candidaturii mele. Nu am vrut sa spun, nu am fortat. E o chestiune normala, fireasca sa ai alegeri in partid, pentru ca democratie inseamna si democratie in interiorul partidului si in mod clar vom face Congres anul acesta", a afirmat Ludovic Orban. Liderul PNL Ludovic Orban a declarat ca stie ca, odata cu candidatura la functia de presedinte al Partidului National Liberal, trebuie sa ia foarte in serios si candidatura la presedintia Romaniei.Acesta a precizat ca va face analize, pentru ca alegerile sa fie castigate cu cel mai bun candidat. Premierul Florin Citi nu a anuntat daca va candida pentru sefia partidului, dar nici nu a infirmat."E prematur, cum a spus colegul meu Florin Citu , sa va dau un raspuns. Sunt constient de faptul ca, odata inscris in lupta pentru un nou mandat de presedinte al Partidului National Liberal, odata cu acest mandat, trebuie sa iau in calcul si candidatura la Presedintia Romaniei, pentru ca presedintele Partidului National Liberal va trebui sa intre in lupta pentru alegerile prezidentiale din 2024", a spus Orban. Dan Barna se pregateste si el de alegerile pentru presedintia USR-PLUS. Congresul va avea loc in luna septembrie. Recent, Vicepremierul USR Plus a anuntat ca va candida in toamna.In prezent, puterea in USR-PLUS este detinuta de doi presedinti, Dan Barna (USR) si Dacian Ciolos (PLUS). Europarlamentarul Dacian Ciolos inca, insa este de asteptat sa-si anunte si el candidatura.Dan Barna a spus ca "Este un proiect la care am muncit foarte mult timp si doresc sa duc mai departe acest proiect USR-PLUS".In USR-PLUS vor fi organizate alegeri interne in toata tara la nivelul filialelor judetene pana la inceputul lunii iulie. Iar in septembrie va avea loc Congresul National."Atmosfera e una foarte buna. Faptul ca in Vinerea Mare s-a decis validarea fuziunii USR-PLUS... In momentul de fata suntem un singur partid. Practic aceasta fuziune, care a durat aproape doi ani, a ajuns la un rezultat si sunt foarte incantat la nivel personal ca un proiect in care am crezut si care nu a fost simplu, pentru ca au fost de-a lungul timpului multi oameni care au incercat sa bage bete prin gard, am reusit sa avem acest efort finalizat. Suntem foarte optimisti despre evolutia pe termen lung a organizatiei", a mai spus Dan Barna, dupa ce au fuzionat cele doua formatiuni politice. PSD si-a ales presedintele, pe Marcel Ciolacu , in 2020, intr-un congres desfasurat online, in conditii de pandemie.Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat recent ca este "foarte probabil" ca nu liderul partidului sa fie candidatul pentru functia suprema in stat, dupa 20 de ani de esecuri in care sefii formatiunii au fost candidatii la presedintie si au pierdut toti, cu exceptia lui Ion Iliescu . "Deci undeva nu functioneaza si atuncea intri in teoria idiotului in care continui sa faci acelasi lucru dar astepti alt rezultat sau incerci sa schimbi lucrurile", a afirmat Ciolacu.In 2024, cand toate cele patru randuri de alegeri vor fi in acelasi an, vom putea vota pe internet, potrivit AEP."Autoritatea este intr-un proiect de e-guvernare. Desi toate statele (UE) aveau obligatia pentru a introduce sistemul de vot electronic si votul pe internet, avem in acest moment un singur stat Estonia care are asa ceva, iar noi avem ca plan pentru 2024, anul in care vor fi toate alegerile in acelasi an, locale, europarlamentare, prezidentiale si parlamentare, astfel incat sa implementam acest sistem de vot", a anuntat si Florin Buica - Mituletu, presedintele Autoritatii Electorale Permanente.