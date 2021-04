Toate momentele in care AUR a sfidat Guvernul si s-a pozitionat contra masurilor impuse de pandemie. Sosoaca: "Singurul virus pe care il putem transmite e virusul patriotic"

Consultarile cu Klaus Iohannis

Prima zi de plen la Senatul Romaniei

Redeschiderea scolilor

Protestele fara miza

Implicarea AUR in protestele fata de noile masuri adoptate

Dupa alegerile parlamentare, partidele care au atins pragul electoral au fost asteptate la Cotroceni, la consultarile cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. Din primul moment, AUR a pornit cu stangul. Diana Sosoaca, care in momentul respectiv inca facea parte din formatiunea politica, a refuzat sa faca un test COVID-19 inainte de consultari, sustinand ca nu poate fi obligata. Nu ma poate obliga nimeni sa il fac. Sa organizeze aceste consultari intr-un cadru medical specializat. Sa-si ia un costum special. Eu nu-mi fac acest test Covid-19. Nu ma poate nimeni obliga sa-l fac. Este pozitia mea. N-am stiut de acest test. Eu resping categoric sa se efectueze un test pe mine.Iar domnul presedinte Iohannis sa faca consultarile online daca se teme. Singurul virus pe care il putem transmite e virusul patriotic", a declarat Sosoaca in 14 decembrie 2020.Mai mult, initial a refuzat sa poarte masca, declarand ca, prin aceasta cerinta, "se incalca drepturi si libertati ale unor oameni care efectiv sunt exceptati de la purtatul mastii".Ulterior a acceptat sa intre cu masca, dar a purtat-o sub nas pe tot parcursul consultarilor."Si in acel moment mi-am luat masca de la gura si am pus-o jos pe masa. Ramanand fara masca in fata Presedintelui Romaniei. S-a uitat la mine, m-am uitat la dansul. Ne-am salutat: Sarut-mana! Buna ziua! La revedere, domnule presedinte! Iar de acolo, efectiv, am iesit fara nicio masca. Evident ca SPP-ul a inlemnit. M-a rugat sa-mi pun masca", a povestit Sosoaca dupa consultari, intr-un live pe Facebook Senatoarea Diana Sosoaca, fosta membra AUR, s-a prezentat in 21 decembrie 2020 la prima sedinta de plen din Senatul Romaniei. Fara masca, a facut un live pe Facebook in care a povestit cum decurg lucrurile. "Vor fi foarte interesante toate sedintele. Pe noi ne-au pus intre PSD si PNL . Cand intri trebuie sa te duci sa semnezi prezenta. Nu se mai striga catalogul ca la scoala, ci semnezi condica de prezenta. Ieri ni s-a validat mandatul. Am completat niste acte. Ni s-a dat un laptop, un set cu un pix si stilou foarte elegant, regulamentele, Constitutia Romaniei. Sunt aici o gramada de oameni pe care i-ati vazut la televizor", a povestit Diana Sosoaca.Dupa ce a refuzat sa poarte masca o zi intreaga, Sosoaca a purtat un dispozitiv transparent pe fata la depunerea juramantului, care ii acoperea nasul si gura. Mai multi membrii AUR au optat, de-a lungul timpului, pentru un astfel de dispozitiv, cu toate ca nu este recunoscut drept o masca conforma.Senatoarea a invocat o adeverinta medicala care ar fi scutit-o de aceasta obligativitate, insa Directia de Sanatate Publica a stabilit ca documentul nu este valabil si ca trebuie sa mearga la cabinetul pentru medicina muncii din Senat pentru a obtine altul, iar pana atunci sa poarte masca.Membrii AUR au militat pentru redeschiderea scolilor imediat cum si-au preluat mandatul. Acest lucru se intampla in decembrie, cand Romania abia parea sa fi trecut de al doilea val al pandemiei de COVID-19. Tara noastra inregistra atunci intre 4.000 si 7.000 de cazuri zilnice. Cu doar o luna in urma, virusul lovea puternic tara, fiind inregistrate circa 10.000 de infectari pe zi.Tocmai din acest motiv prezenta fizica in unitatile de invatamant era suspendata, orele desfasurandu-se online. Membrii AUR s-au prezentat in Senat cu pancarde cu mesajul "redeschideti scolile!"."Nu este normal ca cei mici sa sufere din cauza lipsei de raspundere a guvernantilor. Trebuie sa revenim la scoala, la singura scoala care poate exista, cea fata catre fata. Asa cum au facut-o majoritatea tarilor Europei. Educatia online nu este educatie", a transmis George Simion , liderul AUR, in 23 decembrie.Membrii AUR au participat adesea la proteste, unele dintre ele fara miza. De exemplu, la inceputul lunii martie, George Simion participa la o manifestatie impotriva "vaccinarii fortate". Astfel de pozitii au avut drept efect discreditarea campaniei de vaccinare si alimentarea zvonurilor, stirilor false si teoriilor conspiratiei. Vaccinarea contra COVID-19 nu este obligatorie si nu o sa fie, dupa cum au transmis oficialii inca din prima zi.Cu toate acestea, membrii AUR au adoptat adesea pozitii contra vaccinare, cu toate ca alegerea apartine fiecarui om.Cu atat mai mult dupa ce cu nici o luna in urma incepuse sa circule un document in mediul online, preluat si de anumite televiziuni, care a incins spiritele. Este vorba despre un document care prezenta adoptarea Legii vaccinarii, prin care actul medical ar fi devenit obligatoriu. Desi a fost prezentat ca fiind actual si asociat cu campania de imunizare contra COVID-19, s-a dovedit a fi un proiect vechi de trei ani si jumatate, care nu avea legatura cu pandemia.Noi masuri restrictive au intrat in vigoare din 28 martie 2021, acestea vizand inchiderea magazinelor de la ora 18.00, inchiderea salilor de fitness, dar si limitarea circulatiei de la ora 20.00. Acestea se aplica fie vinerea, sambata si duminica, fie zilnic, in functie de rata de incidenta la mia de locuitori din fiecare localitate.Drept urmare, au avut loc proteste masive mai multe zile la rand. Initial, membrii AUR nu numai ca au anuntat pe toate paginile lor de pe retelele de socializare manifestatiile, dar au creat si evenimente pe Facebook in acest sens, alaturi de anunturi care invitau oamenii sa se adune in fata prefecturilor din fiecare oras, la o ora anume.Cand lucrurile au degenerat in anumite judete, ajungandu-se la violenta si distrugeri, George Simion a negat ca partidul pe care il conduce ar avea implicatii in organizarea protestelor si a spus ca nu au facut decat sa se alature miscarii din pozitia de cetateni.Totusi, imagini si videoclipuri de la proteste au inceput sa curga pe paginile lor, alaturi de mesaje precum "Acest guvern nu e demn de Romania. Pentru libertatea noastra, pentru Tara, continuam!", "Luptam pentru libertate!", "Romanii deranjeaza sistemul iesind in strada. Bravo lor! Protestele continua", sau "Pentru libertate, la Bucuresti".Diana Sosoaca, senatoare si fosta membra AUR, George Simion si Claudiu Tarziu, co-presedinti ai partidului, au fost amendati cu cate 15.000 de lei pentru organizarea protestului din 29 martie, din Bucuresti.In plus, mai multe stiri si conturi false care au contribuit la mobilizarea protestatarilor au fost asociate cu grupurile de Facebook AUR, potrivit unei analize realizate de Buletin de Bucuresti.