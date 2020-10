Monica Anisie spune ca se va testa pentru coronavirus, daca este necesar. "Nu voi pune pe nimeni in pericol"

Monica Anisie a fost intrebata, luni daca se va testa pentru coronavirus, dupa ce premierul Ludovic Orban a intrat in contact cu o persoana infectata, avand in vedere ca este si profesor la clasa si a raspuns: "Binenteles ca sunt responsabila si niciodata nu voi pune pe nimeni in pericol. Daca este necesar, voi face acest lcuru, cum de altfel l-am facut de mai multe ori, m-am testat, pentru ca trebuie sa respectam regulile".Premierul Ludovic Orban si-a anulat participarea la evenimentele anuntate luni dupa ce una dintre persoanele alaturi de care s-a aflat in studioul unei televiziuni a fost diagnosticata cu COVID-19.Seful Executivului si-a facut testul pentru noul coronavirus si s-a izolat in asteptarea rezultatului.Realizatorul B1 TV Silviu Manstire, care l-a avut invitat marti in emisiune pe premier , are COVID-19. Primarul ales al Capitalei, Nicusor Dan , vicepremierul Raluca Turcan , ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, au anuntat luni, ca se vor testa pentru COVID-19, dupa ce au intrat in contact, fie cu realizatorul de televiziune confirmat cu noul coronavirus, fie cu premierul Ludovic Orban.