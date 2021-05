Deputat PSD: Daca motiunea trece, partidele nu mai au majoritate. Sunt oameni extrem de suparati in PNL, USR si UDMR

"Un guvern de uniune nationala cred ca nu mai e de actualitate. Daca Guvernul va fi demis, cred ca premierul ar trebui sa vina de la PSD. Dar stim foarte bine ca presedintele a incalcat Constitutia cand a fost vorba de nominalizarea prim-ministrului", a declarat Alfred Simonis, joi, intr-o conferinta de presa.Simonis a precizat ca, in cazul in care motiunea PSD va trece, acest lucru ar insemna ca s-a modificat majoritatea in Parlament. Daca motiunea va trece , inseamna ca aceste partide nu mai au majoritate, asta inseamna ca s-a format o noua majoritate, anti unui premier propus de PNL. Daca nu gasim o noua formula de premier, cred ca ar trebui sa mergem la anticipate si oamenii sa hotarasca, desi au hotarat si pana acum, cine sa guverneze", a sustinut Simonis.Deputatul social-democrat a spus ca a purtat discutii cu parlamentari din arcul guvernamental pentru sustinerea motiunii de cenzura, iar unii dintre acestia sunt nemultumiti de actualul guvern."Discutii sunt in permanenta cu parlamentarii. Am discutii in fiecare zi cu colegi din mai toate fortele politice. Guvernul acesta poate fi demis si spun asta avand informatii de oameni extrem de suparati din PNL, USR si chiar UDMR. Daca va pica actualul guvern, prima optiune este sa numim premier de la PSD", a mai declarat Simonis.Liderul PSD, Marcel Ciolacu , a anuntat ca formatiunea va depune motiune de cenzura in 14 iunie, pe motivul "esecului" PNRR.