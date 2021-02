Rafila, despre motiunea de cenzura contra lui Vlad Voiculescu: "Vaccinarea nu a fost in niciun fel incurajata de Ministerul Sanatatii"

Printre reprosurile care i se aduc ministrului Vlad Voiculescu se numara faptul ca nu au fost luate masurile care sa asigure accesul la testare.De asemenea, "vaccinarea nu a fost in niciun fel incurajata de MS, dimpotriva mesajele coordonatorilor de campanie au fost discordante".Mai mult, "cadrele mdicale care lucreaza in centrele de vaccinare au fost amenintate chiar amendate pentru ca si-au facut treaba si nu au vrut sa risipeasca dozele de vaccin, iar deschiderea scolilor a fost pusa sub semnul intrebariide Ministerul Sanatatii"Rafila a mai precizat ca "practic am asistat la 45-50 de zile fata masuri doar cu o campanie de imagine persoala".De asemenea, acesta a mai spus ca "au existat multe discutii in spatiul public, inclusiv reprezentanti ai actualei puteri".Referitor la situatia de la spitalul Matei Bals, Rafila spune ca in continuare riscurile raman si ca nu exista un plan de actiune. Aceasta motiune, prezinta inactiune a de la Ministerul Sanatatii", a mai precizat Rafila. Social-democratii depun miercuri la Camera Deputatilor motiunea simpla impotriva ministrului Sanatatii intitulata "Incompetenta si lipsa de asumare ucid - Vlad Voiculescu, un pericol pentru sanatatea romanilor", care ar urma sa intre in dezbatere saptamana viitoare.Motiunea a fost anuntata luni, dupa sedinta conducerii PSD, iar marti au avut loc dezbateri cu asociatiile medicilor, cu asociatiile pacientilor si cu reprezentantii sindicatelor, miercuri urmand sa fie depusa la Camera Deputatilor, iar saptamana viitoare va intra in dezbatere.