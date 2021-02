Camera Deputatilor dezbate luni motiunea simpla impotriva lui Vlad Voiculescu. Ce acuzatii ii aduc deputatii PSD

Tragediile de la Piatra Neamt si Matei Bals

Criticat "pentru lipsa de performanta"

PNL nu va vota motiunea depusa de PSD

Ciolos: "Nu am emotii"

PSD a depus, miercurea trecuta, in plenul Camerei , motiunea simpla intitulata "Incompetenta si lipsa de asumare ucid! Vlad Voiculescu, un pericol pentru sanatatea si viata romanilor", semnata de 109 deputati social-democrati.In motiune , deputatii PSD cer demisia ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, motivand ca in timpul care s-a scurs de la investirea lui au vazut "atat de multa incoerenta, lipsa de profesionalism si de asumare cat nu s-a vazut in ultimii 30 de ani"."Victime omenesti, spitale in flacari, haos in vaccinare, degringolada in sistemul de sanatate publica si minciuni la testare si raportare! Si multa indiferenta, indolenta, aroganta si sfidare din partea celui care ar trebui sa aiba drept principala grija sanatatea si siguranta cetatenilor sai! (...) Este deja mult prea mult! Acest ministru a devenit un adevarat pericol pentru sanatatea romanilor", se arata in motiune, solicitandu-se plecarea acestuia din functie. Initiatorii demersului sustin ca, dupa tragediile de la Piatra-Neamt si de la "Matei Bals" din Capitala, Voiculescu recunoaste "senin" ca nu a facut nimic din ceea ce sustinea ca trebuie facut urgent pe vremea cand era in Opozitie."In loc sa faceti, din prima zi in care ati ajuns in minister , tot posibilul pentru ca astfel de tragedii sa nu se mai intample, le-ati comunicat sec romanilor ca le veti prezenta 'un raport privind stadiul masurilor luate dupa raportul din noiembrie 2020'. Un raport la un alt raport. Insa ce masuri ati luat? Concret! Cele pe care chiar dumneavoastra i le cereati in noiembrie ministrului Tataru? Sau niciuna de fapt!? Asa cum de altfel chiar dumneavoastra sustineati public, urgenta era alta. Nu vorbele. Nu hartiile. Nu declaratiile politice. Ci un set de proceduri unitare la nivel national in privinta evitarii pericolelor legate de utilizarea oxigenului in toate spitalele COVID. Adica fapte. Simple. Concrete", i-au transmis social-democratii ministrului Voiculescu. Deputatii PSD au mentionat ca aceasta motiune simpla nu pune nici Sanatatea, nici sistemul sanitar in banca acuzatilor, ci "critica lipsa evidenta de performanta a ministrului responsabil cu sanatatea, cu viata romanilor"."Aceasta motiune este depusa impotriva ministrului care nu a reusit sa ia deciziile necesare, nu a reusit sa coaguleze experienta profesionistilor - asa cum chiar el sustinea ca ar trebui facut - pentru a prelua controlul asupra pandemiei si pentru a garanta siguranta pacientilor. Ca nu ati facut nimic de fapt, domnule ministru, ati recunoscut chiar dumneavoastra. De aceea, vom detalia in continuare ce ati fi putut face, dar fie nu v-ati priceput, fie nu ati vrut, fie ati avut alte prioritati pentru care ati venit la Ministerul Sanatatii. Astfel, de o luna si jumatate, in loc de masuri rapide, viguroase, care sa vina si sa corecteze tot ce ati criticat atunci cand erati in Opozitie, romanii au primit un pachet cu acuze despre trecut si altul cu promisiuni despre viitor. Nimic despre prezent! Nimic despre cum rezolvam problemele acum", mentioneaza initiatorii.Acestia mai sustin ca succesul campaniei de vaccinare anti-COVID-19 este conditia esentiala pentru ca Romania sa revina la normalitatea vietii economice si sociale, cu toate acestea, odata venit la conducerea ministerului, "Vlad Voiculescu a subminat in mod constant Strategia nationala deja aprobata".Presedintele liberalilor, Ludovic Orban , a anuntat ca PNL nu va vota motiunea depusa de PSD."Exista un principiu elementar al solidaritatii guvernamentale si, in mod evident, Partidul National Liberal nu va vota motiunea depusa de PSD impotriva colegului nostru de coalitie care gireaza pozitia de ministru al Sanatatii. De altfel, mi se pare ridicol sa vii sa depui o motiune dupa o luna de mandat, in conditiile in care cred ca e nevoie de o durata minima de timp pentru a face o prima evaluare privind activitatea unui ministru", a afirmat sambata trecuta Ludovic Orban La randul sau, copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a subliniat ca nu are emotii in ceea ce priveste motiunea simpla impotriva ministrului Sanatatii, apreciind ca aceasta a fost propusa de catre social-democrati doar pentru "a se afla in treaba"."Nu am emotii. E o motiune propusa doar pentru a se afla in treaba cei de la PSD. Asa inteleg ei sa faca opozitie . Ai un ministru care nici nu s-a instalat bine si vii si il acuzi de niste lucruri pe care le-au facut cei care au fost ministrii PSD inainte. Noi avem ministri ineficienti PSD cu gramada. Avem trei fosti ministri ai Sanatatii din PSD care sunt urmariti penal acum, pentru fapte de coruptie sau asimilate cu coruptia. Avem fost ministru PSD care dupa accidentul Colectiv spunea ca toate merg bine. Ei, Vlad Voiculescu spune ca nu toate merg bine si sunt foarte multe lucruri de reformat. Si, da, vom introduce management profesionist in spitale. Nu va mai fi pe sinecuri politice si pe prietenii sau atasamente politice, cum ne-am obisnuit", a spus duminica Ciolos.