Motiunea de cenzura - de la depunere pana la adoptare. Traseul legislativ al documentului care ar putea demite Guvernul Orban

Daca motiunea de cenzura este adoptata de Parlament, Guvernul Orban este demis si poate ramane interimar pentru urmatoarele 45 de zile. In acest interval, Guvernul nu poate adopta Ordonante de Urgenta si nici proiecte de lege Duminica seara, 16 august, la lansarea candidatilor PSD in alegerile locale din Bucuresti, Marcel Ciolacu a sustinut ca in cursul acestei saptamani ar urma sa fie citita motiunea de cenzura si sa fie programate dezbaterea si votul.Intr-o interventie telefonica la Antena 3, Ciolacu a anuntat ca motiunea de cenzura se intituleaza "Guvernul PNL - de la pandemie la pandemita generalizata. Belsug in buzunarele clientelei PNL, saracie in buzunarele romanilor".Demersul legislativ prin care trece o motiune de cenzura, de la depunerea si pana la adoptarea ei, este prevazut in articolele 113 si 114 din Constitutia Romaniei.Potrivit articolului 113 din Constitutia Romaniei, adoptarea unei motiuni de cenzura presupune retragerea increderii acordata Guvernului de catre Camera Deputatilor si Senat , in sedinta comuna, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor.Motiunea de cenzura poate fi initiata de cel putin o patrime din numarul total al deputatilor si senatorilor si se comunica Guvernului la data depunerii.Motiunea de cenzura se dezbate dupa 3 zile de la data cand a fost prezentata in sedinta comuna a celor doua Camere.Daca motiunea de cenzura a fost respinsa, deputatii si senatorii care au semnat-o nu mai pot initia, in aceeasi sesiune, o noua motiune de cenzura, cu exceptia cazului in care Guvernul isi angajeaza raspunderea in fata Camerei Deputatilor si a Senatului, in sedinta comuna, asupra unui program, a unei declaratii de politica generala sau a unui proiect de lege.Articolul 114 (alineatul 2) din Constitutia Romaniei prevede demiterea Guvernului in conditiile in care motiunea de cenzura, depusa in termen de 3 zile de la prezentarea programului, a declaratiei de politica generala sau a proiectului de lege, este votata in conditiile articolului 113.Daca Guvernul nu a fost demis potrivit alineatului (2), proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, dupa caz, cu amendamente acceptate de Guvern, se considera adoptat, iar aplicarea programului sau a declaratiei de politica generala devine obligatorie pentru Guvern.In cazul in care Presedintele Romaniei cere reexaminarea legii adoptate, dezbaterea acesteia se va face in sedinta comuna a celor doua Camere.Daca Guvernul Orban este demis in urma motiunii de cenzura, presedintele cheama partidele parlamentare la consultari si la finalul consultarilor va face o propunere de premier