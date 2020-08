Motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban va fi citita pe 20 august

>. Acesta este si titlul motiunii de cenzura", a declarat Marcel Ciolacu intr-o conferinta de presa sustinuta luni la Parlament.



El a adaugat PSD are o propunere de premier, in cazul in care motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban va trece de Parlament. El a adaugat ca, la acest moment, persoana respectiva nu este membru al partidului.



Pentru a fi adoptata motiunea de cenzura sunt necesare 233 de voturi in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului.



Potrivit Regulamentului sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului, "in cel mult cinci zile de la data depunerii, motiunea de cenzura se prezinta in sedinta comuna a celor doua Camere. Dezbaterea motiunii de cenzura are loc in cel mult trei zile de la data cand a fost prezentata in sedinta comuna a celor doua Camere".Data si locul sedintei comune in care au loc prezentarea, dezbaterea si votul asupra motiunii se comunica Guvernului de catre presedintele Camerei Deputatilor, cu 24 de ore inainte ca aceasta sa aiba loc, mai prevede Regulamentul celor doua Camere ale Legislativului.Anterior, presedintele interimar al PSD Marcel Ciolacu a anuntat luni depunerea motiunii de cenzura impotriva Guvernului Orban, pe care l-a calificat drept "cel mai dezastruos Guvern pe care l-a avut Romania in ultimii 30 de ani". El a adaugat ca Eugen Teodorovici este singurul parlamentar care nu a semnat motiunea.In total au fost 205 de semnaturi la motiune "Guvernul Orban a devenit factorul agravant al pandemiei. Au scapat total de sub control pandemia, au distrus economia si au prabusit nivelul de trai al romanilor. Guvernarea PNL poate fi rezumata la o singura propozitie - <