Camera Deputatilor dezbate luni motiunea simpla impotriva lui Vlad Voiculescu. Votul in plen va fi miercuri

PSD renunta la "Ora Guvernului" pentru Voiculescu

Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban , a anuntat ca PSD a renuntat la procedura "Ora Guvernului" prin care il chema pe Voiculescu sa ofere explicatii in Parlament si o va utiliza pe viitor la adresa altor ministri "In urma discutiei cu doamna presedinta a Senatului Anca Dragu, i-am informat pe colegii din Biroul permanent al Camerei ca cel mai probabil intentionam sa avem birourile permanente reunite luni, pentru convocarea unui plen reunit in cursul saptamanii viitoare. Urmeaza sa stabilim in birourile permanente reunite data la care se va desfasura plenul.Avem de constituit comisiile comune permanente, stabilirea delegatilor si alte decizii pe care le consideram importante pentru a fi dezbatute in plenul reunit. Urmeaza sa stabilim ordinea de zi pentru plenul reunit luni la sedinta birourilor permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului", a afirmat Ludovic Orban miercuri la Parlament.El a adaugat ca " grupul PSD initiase procedura Ora Guvernului in care il chema pe ministrul Vlad Voiculescu si a renuntat la aceasta procedura pentru ca ar fi fost doua proceduri parlamentare legate de acelasi ministru si vor putea utiliza aceasta procedura referitor la alti ministrii".Social-democratii au depus miercuri la Camera Deputatilor motiunea simpla impotriva ministrului Sanatatii intitulata "Incompetenta si lipsa de asumare ucid - Vlad Voiculescu, un pericol pentru sanatatea romanilor".Liderul deputatilor PSD Alfred Simonis anuntase, in plenul de martea trecuta al Camerei Deputatilor, ca grupul parlamentar al social-democratilor a depus o solicitare la Biroul permanent prin care il cheama in Parlament, la "Ora Guvernului" pe ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu pentru a explica "situatia spitalelor din Romania in ceea ce priveste masurile preventive, gestionarea si managementul riscului in saloanele in care sunt amplasate sau utilizate instalatii de furnizare oxigen pentru pacienti".La randul ei, Alianta USR -PLUS a precizat ca Vlad Voiculescu va participa luni, 15 februarie, la "Ora Guvernului" din Parlament pentru a raspunde la toate intrebarile care ii vor fi puse de catre deputati si senatori in ceea ce priveste activitatea sa la Ministerul Sanatatii si masurile adoptate pana in prezent.