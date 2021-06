Motiunile depuse de PSD de cand este in opozitie. Guvernul Citu, vizat

Motiunea simpla impotriva ministrului Cristian Ghinea

Motiunea de cenzura impotriva Guvernului Citu

Motiunea simpla impotriva lui Vlad Voiculescu

Motiunea simpla impotriva lui Adrian Oros

Motiunea simpla impotriva lui Claudiu Nasui

Guvernul de coalitie condus de Florin Citu a fost investit in parlament in 23 decembrie 2020, moment din care PSD se afla in opozitie . Tot de atunci partidul condus de Marcel Ciolacu a depus numeroase motiuni simple sau de cenzura.PSD a depus miercuri, 9 iunie, o motiune simpla impotriva ministrului Cristian Ghinea pe tema PNRR."Ce blestem pe aceasta tara ca tocmai cel care a ingropat fondurile europene in 2016 sa aiba in pix miliardele de euro promise de Iohannis, pe care sa le faca praf!Semnalele sunt clare: fiecare zi cu Ghinea la butoane inseamna pierderi imense din fondurile europene si scufundarea in abisul austeritatii.Absorbtia curenta este la pamant, Planul National de Redresare si Rezilienta este un dezastru, iar programele din Cadrul Financiar 2021-2027 nu exista nici pe hartie.In fiecare zi, Romania pierde bani multi din cauza incompetentei ministrului Ghinea", se arata in textul motiunii simple.Social-democratii critica PNRR-ul depus la Bruxelles, sustinand ca "este un plan care distruge Romania pentru urmatorii cinci ani".Prima motiune de cenzura impotriva Guvernului Citu urmeaza sa fie depusa si votata de PSD in actuala sesiune parlamentara, care se incheie la sfarsitul acestei luni, a declarat marti, 8 iunie, Marcel Ciolacu. Textul motiunii urmeaza sa fie publicat saptamana viitoare, obiectivul principal fiind "esecul PNRR".Ciolacu a adaugat ca a inceput negocierile cu alte partide pentru sustinerea motiunii, cu mentiunea ca va transmite textul si membrilor AUR "Nu exista nicio garantie in politica, dar cand va fi dat publicitatii textul motiunii am sa o transmit si celor de la formatiunea AUR. (...) E posibil sa fie semnata si de catre anumiti parlamentari neafiliati. Sunt suficiente voturi. Cu adevarat o sa transmit textul motiunii mai multor parlamentari si afiliati si neafiliati", a declarat Marcel Ciolacu.AUR va vota motiunea de cenzura impotriva Guvernului Florin Citi initiata de PSD si considera ca Executivul "trebuie sa plece". Reprezentantii AUR spun ca voturile PSD si ale formatiunii nu sunt necesare pentru ca motiunea de cenzura sa treaca, si vor cauta sprijin si printre alti parlamentari."Guvernul Citu trebuie sa plece, neaparat, cat mai repede. AUR nu agreeaza jocuri de imagine fara rezultat cum incearca sa faca PSD. Miercuri in Parlament guvernarea putea fi oprita din implementarea PNRR printr-o treime din parlamentari, dar PSD a votat pentru", a declarat George Simion , liderul AUR, in 28 mai.Nu este prima tentativa a opozitiei in acest sens. Marcel Ciolacu a declarat inca de la inceputul lunii februarie ca vor incerca sa "creioneze" o majoritate pentru a rasturna actualul Guvern."Avem aceasta obligatie din votul romanilor. Votul romanilor a fost foarte clar ca PSD trebuie sa desemneze prim ministrul, am castigat alegerile la o diferenta de 5 procente", a declarat Marcel Ciolacu in 11 februarie.PSD a anuntat in 12 aprilie ca va depune o noua motiune simpla impotriva lui Vlad Voiculescu , care era atunci ministrul Sanatatii.Marcel Ciolacu declara la momentul respectiv ca este nemultumit de gestionarea pandemiei de catre Voiculescu si de scandalul de la spitalul "Foisor" din Bucuresti."Am discutat astazi in Biroul Politic National despre situatia absolut revoltatoare de la Spitalul Foisor. Am decis ca astazi sa depunem o noua motiune simpla impotriva ministrului Sanatatii.Tinand cont de gravitatea situatiei, cerem Biroului Permanent al Camerei Deputatilor ca in aceasta saptamana sa fie dat votul pe aceasta motiune simpla. Ministrul Vlad Voiculescu este responsabil de tot ceea ce s-a intamplat si se intampla acum cu gestionarea pandemiei. Nu se fac teste, a intrerupt testarea si in scoli, mortalitatea a ajuns pe locul 10 mondial (...) poate domnul Citu, prim-ministrul Romaniei, isi doreste sa ajungem pe primul loc, doar asta ar justifica mentinerea in continuare a domnului ministru Vlad Voiculescu. Scuzele sale, pur si simplu, sunt penibile", a declarat atunci Marcel Ciolacu.Motiunea nu a mai fost necesara, Vlad Voiculescu fiind intre timp demis de Florin Citu PSD a mai depus la finalul lunii februarie in Parlament o motiune simpla impotriva lui Voiculescu, dar a fost respinsa. Motiunea s-a intitulat "Incompetenta si lipsa de asumare ucid! Vlad Voiculescu, un pericol pentru sanatatea si viata romanilor" si a fost semnata de 109 deputati social-democrati.In motiune, deputatii PSD cereau demisia ministrului Sanatatii , Vlad Voiculescu, motivand ca in timpul care s-a scurs de la investirea lui au vazut "atat de multa incoerenta, lipsa de profesionalism si de asumare cat nu s-a vazut in ultimii 30 de ani".PSD a depus la Camera Deputatilor o motiune simpla impotriva ministrului Agriculturii, Adrian Oros, la sfarsitul lunii martie, intitulata "Agricultura Romaniei este atacata de cel mai periculos daunator - ministrul Adrian Nechita Oros".In motiune, PSD a sustinut ca este obligatoriu ca ministrul Oros sa plece urgent din functie, acuzandu-l pe acesta ca, dupa 17 luni de guvernare, nu a invatat nimic si agricultura traverseaza cea mai neagra perioada din cauza "incompetentei si amatorismului" de care acesta a dat dovada.PSD l-a acuzat pe ministrul Agriculturii ca toate promisiunile facute de la preluarea mandatului s-au dovedit a fi "doar minciuni".Semnatarii motiunii i-au transmis ministrului Oros ca munca in agricultura "nu e la patru ace, cu batistuta galbena apretata la piept", ci cu "sudoare, cu nelinisti, cu griji, cu maini crapate, cu lacrimi uscate pe obrajii tristi, dar mai ales cu sufletul legat de glia stramoseasca!".Social-democratii au depus la inceputul lunii martie, la Senat , motiunea simpla impotriva ministrului Economiei, intitulata "O Romanie in agonie cu Nasui la Economie"."Motivele - blocarea masurii 3, fonduri europene, 478 de milioane de euro in acest moment blocate din cauza faptului ca domnul ministru a gasit de cuviinta sa isi faca un cont de administrator in procedura de selectare a companiilor", au fost motivele invocate de Ciolacu.