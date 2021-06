Motivul pentru care Ciolacu nu-l poate ierta pe presedintele Iohannis. "E cea mai mare mizerie, ca am stat si am tacut pana acum"

"Cand aud pe unu: Ciolacu si PSD-ul sunt intelesi cu Iohannis. N-am, dom-le, ce sa ma inteleg cu ei! Eu pe Iohannis nu-l iert si nu stau de vorba cu el. Pana nu iese public si-si cere scuze cu ciuma rosie.. e cea mai mare mizerie, ca am stat si am tacut pana acum", a afirmat Marcel Ciolacu, marti seara, intr-om emisiune la Romania Tv.Intrebat daca are vreun fel de comunicare cu seful statului, Ciolacu a reafirmat ca asteapta din partea presedintelui scuze adresate votantilor PSD."Ce comunicare sa avem? Noi suntem in opozitie , a zis ca PSD-ul nu mai conteaza politic... Sa iasa public sa-si ceara scuze nu mie, nu parlamentarilor... oamenilor care au votat cu PSD. Vrea sa-i spun eu la televizor - dar stie la fel de bine ca si mine - de unde e ciuma rosie, cine a scos-o. Cum poti sa instigi in halul asta tu, presedintele Romaniei? Acuma vine copy-paste asta, domnul Citu si vine la fel: dom-le administratiile PSD... ma, nu-ti e rusine, ca scot toate hartiile acu cum dai mita la fiecare administratie PNL ?", a adaugat Ciolacu.