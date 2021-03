Liberalul Muraru sesizeaza CNCD, dupa ce Ungureanu (USR) a folosit cuvintele "Rusinos! Schamlos" la adresa presedintelui Iohannis

CNCD a fost sesizat

Ungureanu, catre Iohannis: Rusinos! Schamlos

Totodata, Muraru le cere liderilor USR PLUS, Dan Barna si Dacian Ciolos , sa se disocieze de afirmatiile parlamentarului USR.Alexandru Muraru sustine ca formularea "Rusinos! Schamlos" utilizata de catre deputatul Emanuel Ungureanu la adresa sefului statului "denota o crasa lipsa de cultura politica si educatie"."Acea trimitere in limba germana ("Rusinos! Schamlos") la adresa presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, intr-un atac pretins politic, este de natura sa intimideze si sa stigmatizeze social pe criterii etnice. Intr-o tara in care discursul etnicist si discriminatoriu, bazat pe ideologii sovine si xenofobe, a lasat traume atat de adanci in societatea romaneasca, o astfel de declaratie trebuie repudiata cu fermitate. De aceea, le solicit domnilor Dan Barna si Dacian Ciolos, co-presedinti ai aliantei USR-PLUS, sa se disocieze de acest discurs si de afirmatiile deputatului Ungureanu, care alimenteaza tendintele xenofobe si de ura inter-etnica", afirma deputatul liberal, Alexandru Muraru.El a anuntat ca a sesizat Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) motivand ca acest comportament public intra sub incidenta art. 2 alin. (1) si art. 15 din O.G. 137/2000, in sensul ca "vizeaza atingerea demnitatii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, indreptat impotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunitati si legat de apartenenta acestora la o anumita rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala sau la o categorie defavorizata ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuala a acestuia"."Astfel de atacuri meschine sunt de natura sa afecteze pacea sociala si sa incurajeze comportamente discriminatorii in societatea romaneasca si incalcarea dreptului la demnitate, in special al minoritatilor", mai spune deputatul Muraru.Intr-o postare pe Facebook , deputatul Emanuel Ungureanu il critica pe seful statului si foloseste cuvintele "Rusinos!Schamlos", dupa ce presedintele Klaus Iohannis s-a adresat ministrului Justitiei Stelian Ion, rugandu-l sa lamureasca cazul clasarii dosarului 10 august."Rusinos!Schamlos (in limba germana)Presedintele Iohannis care a numit-o pe Elena Giorgiana Hosu in fruntea DIICOT este responsabil direct din punct de vedere moral si politic de "trantirea" dosarului 10 august.Pervers, in stil pesedist, domnul Iohannis il roaga pe actualul ministru al Justitiei sa lamureasca povestea clasarii dosarului 10 august.Domnul Iohannis mai bine mergea la ski zilele acestea...", a scris pe 4 martie deputatul Emanuel Ungureanu.