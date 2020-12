Liderul USR, Claudiu Nasui: "Sefia Camerei Deputatilor nu poate reveni PNL. Nu vrem sa fim de decor in coalitie"

Intrebat daca negocierile pentru formarea Guvernului s-au blocat in privinta sefiei Camerei Deputatilor, Claudiu Nasui a declarat ca primele doua pozitii nu pot reveni Partidului National Liberal (PNL)."E un lucru pe care nu vi-l pot nici confirma, nici infirma in momentul acesta. Ce va pot spune este ca pozitia de presedinte al Camerei Deputatilor poate sa stabileasca agenda politica si nu este normal, nu poate sa revina a doua pozitie PNL-ului. Intr-adevar, PNL a avut un scor mai mare, dar nu atat de mult mai mare incat sa justifice sa ia toate functiile importante in statul roman", a declarat Nasui la RFI Nasui a spus ca exista mai multe puncte in negocierile dintre PNL, USR PLUS si UDMR pentru formarea Guvernului, unde nu s-a gasit inca o solutie."Daca nu putem face reforma , nu vom fi o coalitie in care sa fim de decor", a adaugat Nasui.Liderii USR PLUS au anuntat ca il vor propune pe Dacian Ciolos ca premier, la consultarile de luni, 14 decembrie, de la Palatul Cotroceni cu presedintele Klaus Iohannis Duminica, 13 decembrie, deputatul USR Tudor Pop a declarat ca mandatul dat de votantii dreptei la alegerile din 6 decembrie obliga partidele de centru dreapta la parteneriat.