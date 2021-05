Ministrul Economiei, Claudiu Nasui: Azi culegem fructele stricate ale politicilor socialiste din ultimii 30 de ani

"Azi culegem fructele stricate ale politicilor socialiste din ultimii 30 de ani. Singura sansa pentru un viitor mai bun este sa intelegem de ce sunt gresite sistemele anterioare in care am trait si am saracit si sa sustinem politici publice sanatoase si oneste pe viitor. De aceea, imi donez ziua de nastere Institutului Mises, pentru educatia economica si pentru principiile si ideile care ne ajuta sa intelegem politicile de care are nevoie Romania pentru a prospera", a scris, miecuri, pe Facebook , ministrul Claudiu Nasui.Acesta isi ncurajeaza prietenii ca, de ziua lui, sa faca donatii unui institut care se ocupa de educatia economica."Stiu ca e moda cu donatia zilei de nastere pe Facebook. Sunt foarte multe cauze care merita sustinute. Dar am sa aleg sa sustin una care e mult mai putin cunoscuta, dar in acelasi timp extrem de importanta pentru societatea noastra. Nu multi au auzit de Institutul Mises. Este un institut dedicat educatiei economice de 20 de ani, cu o activitate sustinuta de seminarii, traduceri si editarea unora dintre cele mai importante lucrari de economie si filosofie politica", a mai scris inistrul.Acesta a afirmat ca Ludwig von Mises "este unul dintre cei mai importanti ganditori liberali ai secolului trecut"."Se zice ca sa dai unui om un peste il va hrani pentru o zi, dar sa-l inveti sa pescuiasca il va hrani o viata. As merge chiar mai departe si as zice, ca sa-i dai sistemul de reguli potrivit pentru dezvoltare il va invata si sa pescuiasca si sa treaca de la pescuit la altceva in momentul in care in societate vor fi prea multi pescari. Sistemul in care traim este decisiv pentru societatea pe care o avem. Putem fi multi si bogati asa cum putem fi putini si saraci. Conteaza si cultura si multi factori, dar sistemul este absolut decisive", a mai afirmat Claudiu Nasui.Nasui s-a nascut in 5 mai 1985.