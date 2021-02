Pasaportul de vaccinare provoaca deruta in guvern. Nasui spune ca lucreaza la acorduri cu Grecia si Israel. Citu: "N-am mandatat pe nimeni"

Nasui a spus ca pasapoartele de vaccinare reprezinta "o prioritate la care lucram in momentele acestea", in ministerul pe care il conduce, noteaza HotNews.ro Premierul Florin Citu spune insa ca nu a aprobat ca vreun ministru sa discute despre pasapoartele de vaccinare. "Nu exista niciun astfel de mandat la nivel de Guvern, nu exista niciun mandat sa discutam cu Grecia pentru un pasaport de vaccinare. Guvernul nu a dat un astfel de mandat niciunui ministru. Opinia in acest moment este ca nu putem sa discutam despre asa ceva", a spus premierul, intrebat despre declaratiile ministrului Economiei.Recent, cancelarul german Angela Merkel a declarat ca va dura aproximativ trei luni pentru a crea un certificat de vaccinare COVID-19, la incheierea unei intalniri virtuale cu cei 26 de omologi ai sai din statele membre UE.