Fostul primar Neculai Ontanu, condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru luare de mita. Decizia este definitiva

El a fost judecat pentru ca a luat mita un teren de 1.500 de metri patrati, in valoare de 1,4 milioane de euro, pentru a facilita retrocedarea mai multor terenuri.Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, marti, condamnarea lui Neculai Ontanu la trei ani de inchisoare pentru luare de mita, instanta dispunand suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei pe durata unui termen de incercare de opt ani.De asemenea, magistratii au decis condamarea lui Toma Sutru, fost secretar general al Primariei Sector 2, a avocatei Loredana Radu si a lui Aurel Radu la trei de ani de inchisoare cu suspendare pentru luare de mita si spalare de bani.ICCJ a decis sa mentina confiscarea sumei de 1.400.000 euro de la Aurel Radu, a sumei de 400.000 de euro de la Loredana Radu si a hotarat confiscarea sumei de 1.877.750 euro de la Toma Sutru.In iulie 2017, Curtea de Apel Bucuresti a decis, ca efect al intervenirii prescriptiei, incetarea procesului pentru fostul primar al Sectorului 2 Neculai Ontanu.De asemenea, instanta a dispus achitarea lui Toma Sutru si condamnarea lui Aurel Radu la trei ani de inchisoare cu suspendare, pentru spalare de bani, si la efectuarea a 60 de zile de munca in folosul comunitatii.In cazul avocatei Loredana Radu, judecatorii au decis incetarea procesului pentru infractiunea complicitate la luare de mita si condamnarea acesteia la trei ani de inchisoare cu suspendare, pentru spalare de bani.Decizia Curtii de Apel Bucuresti a fost contestata la instanta suprema.In acest dosar, in 16 iunie 2016, procurorii DNA i-au trimis in judecata pe fostul primar al Sectorului 2 Neculai Ontanu, pentru luare de mita, pe fostul secretar al Consiliului Local al Sectorului 2 Toma Sutru, pentru luare de mita si spalare de bani, pe avocata Loredana Radu si pe Aurel Radu, pentru complicitate la luare de mita si spalare de bani.Potrivit rechizitoriului, in perioada 2006-2007, Neculai Ontanu, in calitate de primar al Sectorului 2 Bucuresti, a acceptat promisiunea unor foloase materiale de la o persoana, beneficiar al unor drepturi litigioase (denuntator in cauza), pentru ca in schimb sa faciliteze procedura de reconstituire a dreptului de proprietate, in conformitate cu prevederile Legii 18/1991, asupra mai multor terenuri din Sectorul 2, in suprafata totala de 83.500 de metri patrati.In aceeasi perioada, Ontanu a pretins, iar dupa emiterea titlului de proprietate a primit, indirect, un teren de 1.500 de metri patrati, intr-o zona rezidentiala de pe strada Barbu Vacarescu din Sectorul 2, cu o valoare de piata estimata la 1.441.495 de euro. Terenul a fost transferat de denuntator, gratuit, prin intermediul unor contracte de vanzare-cumparare fictive, catre avocata Loredana Radu si Aurel Radu, la cererea lui Ontanu, sustineau anchetatorii.Neculai Ontanu a avut patru mandate de primar al Sectorului 2. De-a lungul timpului, numele lui a fost invocat in mai multe scandaluri. In aprilie 2016, Ontanu a renuntat atat la candidatura , cat si la toate functiile politice din UNPR Avocata Loredana Radu este nepoata fostului ministru de Interne Gabriel Oprea , i-a aparat pe Victor Ponta , Mircea Cosma si Nicolae Dumitru si a lucrat pentru una dintre firmele lui Dorin Cocos