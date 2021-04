Liderii coalitiei au intrat la negocieri. USR-PLUS merge la discutii cu o propunere pentru Ministerul Sanatatii. Ce conditii au in agenda pentru a ajunge la o intelegere cu liberalii

USR-PLUS intentioneaza sa renunte la demiterea premierului si sa ceara semnarea unui acord politic care sa includa cateva reguli de functionare a Coalitiei, au declarat surse politice pentru HotNews.ro.Liderii USR-PLUS doresc ca evaluarea ministrilor, inclusiv a premierului, sa fie facuta de comun acord in Coalitie, dar si sa existe un program clar al reformelor care urmeaza sa fie aplicate de Guvern si care sa prevada si termene bine definite de aplicare.O alta propunere se refera la centralizarea deciziilor Guvernului printr-o consultare saptamanala intre premierul Florin Citu si vicepremierul Dan Barna USR-PLUS va prezenta si propunerea de ministru al Sanatatii : secretarul de stat Ioana Mihaila. Potrivit unor surse, este posibil ca Vlad Voiculescu sa fie consilier onorific la minister Liderul deputatilor USR PLUS, Ionut Mosteanu, a anuntat marti ca s-ar putea renunta la solicitarea ca Florin Citu sa nu mai fie premier , pentru deblocarea crizei guvernamentale. Acesta este de acord ca demiterea unui ministru este atributul premierului, insa si USR PLUS ar putea vota, constitutional, orice in comisiile din Parlament, ar putea respinge proiecte ale Guvernului sau chiar ar putea vota o eventuala motiune de cenzura. "Aducerea atributului constitutional in discutie intre niste parteneri nu va face decat sa fragilizeze coalitia", afirma Mosteanu.Din partea PNL nu exista inca o decizie privind modul in care vor aborda solicitarile partenerilor de Coalitie, dar liberalii par dispusi sa puna capat conflictului, au declarat surse liberale pentru HotNews.ro.La discutiile de luni seara, Florin Citu a spus ca nu este de acord cu un protocol prin care sa-i fie taiate atributiile."Eu sunt OK cu a avea discutii, protocoale, sa facem ce vrem, atat timp cat eu imi pastrez atributul constitutional. Este foarte clar ca nu poti sa negociezi Constitutia. Daca cu totii suntem de acord in coalitie ca este decizia premierului, in urma evaluarii premierului, foarte bine! Ca putem sa comunicam altfel, ca putem sa spunem lucruri, aici putem sa discutam, nu e nicio problema, suntem flexibili, dar nu avem cum sa negociem Constitutia. Este foarte simplu, din punctul meu de vedere", a spus Citu intr-o emisiune la Digi24.Dan Barna a anuntat declaratii de presa marti, la finalul sedintei.