Negoita, despre suspendarea din functie: "Un demers pripit si lipsit de responsabilitate. Intentionez sa il contest in instanta"

"Consider acest demers pripit si lipsit de responsabilitate si intentionez sa il contest in instanta. Pentru 4 saptamani, atat cat au mai ramas pana la alegeri, s-a preferat o astfel de varianta grabita si nechibzuita, pierzandu-se din vedere complet interesul comunitatii, respectiv acela de a nu avea un vid de conducere si coordonare la nivelul Primariei Sectorului 3. Pe voi, cetatenii Sectorului 3, simpatizanti sau nu ai mei ca primar, vreau sa va asigur de faptul ca voi face tot ce tine de mine ca echipa PS3 pe care am format-o sa poata functiona adecvat. Iar asta, mai ales in aceasta perioada, in care pregatim si inceperea anului scolar, finalizarea unora dintre cresele si gradinitele noi, atat de necesare, dar avem si alte documente importante, inclusiv referitoare la buget, ce trebuie propuse si aprobate", a scris Robert Negoita, pe Facebook El a mentionat ca luni a fost notificat de colegii din Primaria Sectorului 3 "de faptul ca s-a primit prin email un ordin de suspendare" a sa din functia de primar, emis de prefectul municipiului Bucuresti."Spun ca am fost notificat de colegi, dat fiind ca, asa cum stiti, saptamana trecuta, am fost testat pozitiv pentru COVID-19, astfel ca, in prezent, sunt in concediu medical. Pe scurt, prefectul municipiului Bucuresti a emis acest ordin azi, 31.08.2020, pentru suspendarea mea cu data de 19.08.2020, deci retroactiv. Motivul invocat este acela ca Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 3 - Sector 3 mi-a acceptat definitiv candidatura pentru un nou mandat la Primaria Sectorului 3, din partea Aliantei Pro Bucuresti 2020, in conditiile in care actualul mandat, din 2016, l-am castigat din partea unei alte formatiuni politice", a precizat Negoita.In opinia sa, este "jenant" faptul ca o parte a clasei politice din Romania "intelege competitia astfel, adica alearga dupa asemenea victorii mici si care nu aduc niciun beneficiu comunitatii".Totodata, acesta a subliniat ca, alaturi de echipa Primariei Sectorului 3, va face tot posibilul ca activitatea institutiei sa nu fie blocata.