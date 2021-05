Victor Negrescu, europarlamentar PSD: Alocarea pentru Educatie, prin PNRR, a scazut la sub 10%, in momentul de fata

"In momentul de fata a scazut sub zece procente (alocare pentru Educatie prin PNRR, n..r.). Speram sa revenim la 10 procente, initial vorbeam de 3%, apoi s-a crescut la peste 10%, acum s-a scazut la sub 10%. Urmeaza sa fie mai multe discutii, saptamana aceasta la nivel politic impreuna cu partenerii sociali. Sper sa existe un consens mai larg pentru a aloca mai multi bani pentru sectoarele care au nevoie si in special catre sectorul digital, catre zona de inovare, catre educatie. Sunt lucruri de facut.La inceputul lunii iunie se lanseaza noul program "Digital Europe" care pune accent pe zona de finantare pentru transformarea digitala si ar trebui sa ne uitam si pe aceste finantari. Lucrurile se misca si tine de noi sa pastram ritmul sa sa dezvoltam capacitatea sa gandim aceste proiecte, nu doar sa importam tehnologie, ceea ce e foarte bine uneori, cand nu o avem, dar sa si dezvoltam impreuna cu partenerii internationali la noi in tara", a afirmat Negrescu.Potrivit europarlamentarului roman, autoritatile de la Bucuresti ar trebui sa se uite mai mult la ce se intampla la nivel global si european , "pentru a fi mai bine conectati si pentru a reusi transformarea digitala"."Transformarea digitala ar trebui sa existe dincolo de pandemie si de provocarile legate de educatia digitala. De principiu, la nivel european se pune accent pe aceasta transformare digitala. Exista o serie de strategii care merg clar dincolo de acest moment si alocari financiare pentru reforme importante. In prezent, la nivelul institutiilor europene se discuta despre un nou pachet legislativ care se refera la reforma sectorului digital si a platformelor, care inevitabil vor influenta aceste masuri, tot ceea ce inseamna sectorul digital european si sectorul digital din Romania. Poate ar trebui sa ne uitam un pic mai mult la ce se intampla la nivel global, la nivel european, pentru a fi mai bine conectati si pentru a reusi transformarea digitala si a fi lideri, de ce nu, in anumite domenii, dar mai ales pentru a avea un proces bine gandit, cu etape, fonduri alocate, cu demersuri foarte coerente", a spus Victor Negrescu.Saptamana trecuta, Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) anunta, intr-un comunicat de presa, ca investitiile in Educatie, ce vor fi derulate prin PNRR, au o alocare bugetara de 3,7 miliarde de euro, cu urmatoarele rezultate asteptate: 10.000 de laboratoare, 2.000 de microbuze "verzi" achizitionate, peste 80.000 de sali de clasa dotate cu mobilier si 50 de unitati de invatamant nou construite.Pe data de 5 mai a acestui an, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu , si ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, anuntau, printr-o declaratie comuna, ca ajustarea bugetului PNRR de la 42 miliarde de euro la 29,2 miliarde de euro a presupus si modificarea alocarilor pentru proiectul "Romania Educata", care va beneficia de 3,7 miliarde euro, respectiv 12% din total.Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei este documentul strategic care fundamenteaza prioritatile de reforma si domeniile de investitii la nivel national pentru instituirea Mecanismului de redresare si rezilienta.Mecanismul este gandit pe sase piloni, si anume: Tranzitie verde; Transformare digitala; Crestere inteligenta, sustenabila si favorabila incluziunii, inclusiv coeziune economica, locuri de munca, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare si inovare, precum si o piata interna functionala, cu intreprinderi mici si mijlocii (IMM-uri) puternice; Coeziune sociala si teritoriala; Sanatate, precum si rezilienta economica, sociala si institutionala, in scopul, printre altele, al cresterii nivelului de pregatire pentru situatii de criza si a capacitatii de reactie la criza; Politici pentru generatia urmatoare, copii si tineret, cum ar fi educatia si competentele.La inceputul lunii mai, premierul Florin Citu a declarat ca, la toate capitolele, au fost reduse sumele din PNRR, iar acesta se incadreaza in 29,2 de miliarde de euro.Documentul strategic al Romaniei va fi transmis Comisiei Europene pe data de 31 mai 2021.