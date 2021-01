Neintelegeri intre PNL si USR PLUS: partidele vor sa isi puna prefecti in aceleasi judete

PNL si USR PLUS au cerut sa numeasca prefectii in judetele importante, printre care Timisoara, Cluj, Sibiu, Iasi sau Constanta, precum si in Capitala. UDMR revendica alte judete decat cele pe care le controleaza prin primari sau presedinti de Consilii Judetene, noteaza Digi24.ro "Probabil le vom repartiza tot prin sistem de tragere. Adica PNL alege primul un judet important, apoi USR PLUS, apoi UDMR", au declarat sursele pentru postul de televiziune citat.O noua intalnire va avea loc la inceputul saptamanii viitoare.