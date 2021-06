Presedintele PNL Vaslui, Nelu Tataru si-a anuntat sustinerea pentru Florin Citu la sefia partidului. "Poate fi omul solutiilor"

Intr-o postare pe pagina sa de Facebook , fostul ministru al Sanatatii a afirmat ca "adevaratii lideri se nasc atunci cand exista competitie si lupta directa", spunand despre Citu ca poate fi "omul solutiilor"."Prin voturi de incredere, bazate pe fapte si actiuni concrete, proiecte de viitor si o atitudine corecta se castiga respectul, dar mai ales legitimitatea politica. Alegerile pe care le facem trebuie sa fie corecte si sa se indrepte catre cei care stiu ce fac, dar mai ales catre cei care pot livra rezultate reale. Am incredere ca Florin Citu poate fi omul solutiilor. Sunt convins ca aceasta pandemie ne-a resetat gandirea, modul de viata, planurile... Cine nu intelege ca toti suntem datori cu schimbarea si nu isi asuma si esecurile se afla intr-un blocaj. Pentru ca, pe acest drum, nu este vorba despre o tabara sau alta, ci este vorba despre omul potrivit, la locul si timpul potrivit. Florin Citu, intr-o perioada plina de provocari, confirma si in functia de prim-ministru al Guvernului Romaniei", a transmis Nelu Tataru.Presedintele PNL Vaslui a subliniat ca liberalii trebuie sa fie deschisi si sa acorde votul celor care au solutii pentru viitor."Sa nu ne simtim unii mai buni decat ceilalti pentru ca, acum, mai mult ca oricand, trebuie sa facem loc faptelor, sa fim deschisi, sa ne ascultam reciproc opiniile si sa dam un vot de incredere celor care au solutii pentru viitor. Viitorul este este despre toti si pentru toti! Asa cum am mai spus-o, sanatatea nu are culoare politica, iar datoria mea ca medic, ca fost ministru al Sanatatii si actual deputat este sa sustin reconstructia economica si evolutia judetului Vaslui. Avem nevoie de continuitate, de timp si sustinere pentru a merge mai departe pe drumul dezvoltarii bazate pe reforme si investitii", a opinat Tataru.