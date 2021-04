Nelu Tataru, despre raportarea deceselor de coronavirus: "Daca ne luam doar dupa o raportare statistica, este cea mai mare greseala"

DSP-urile fac evaluarile finale si raporteaza cauzele deceselor, dupa realizarea tuturor etapelor din anchetele epidemiologice. Tataru considera ca a lua in calcul doar datele statistice, numarul de decese raportate intr-un judet, "este cea mai mare greseala".El a detaliat cum functioneaza platforma si cum sunt raportate decesele."Coronaforms reprezinta efortul mai multor categorii din servicul medical, ca se cheama Institutul National de Sanatate Publica, ca se cheama cei din spitale care raporteaza (SIAM-ul), ca se cheama DSP care face ancheta epidemiologica, ca se cheama un serviciu de comunicare din fiecare unitate medicala in parte, toti au contribuit la acel raport.In Coronaforms, platforma pe care am introdus-o anul trecut, prin octombrie, sunt pusi nominal, fiecare decedat cu cod numeric personal, cu nume, cu boala pe care a avut-o sau cu comorbiditatea pe care a avut-o, care a dus la deces. Evaluarea DSP-ului este cea care pune de final numarul deceselor si la fiecare pacient cauza decesului.Cred ca daca ne luam doar dupa o raportare statistica, ca in judetul respectiv au fost atatea decese, este cea mai mare greseala. Coronafoms ramane platforma care da cu exactitate numarul de cazuri si cauza decesului", a mai explicat Nelu Tataru Vlad Voiculescu a declarant, vineri, intr-o conferinta de presa, ca exista diferente fundamentale intre decesele raportate de COVID si cele reale.