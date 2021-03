Nemultumiri in PNL fata de premierul Citu. Orban: "In interiorul partidului, in BPN, sunt foarte multe puncte de vedere exprimate"

Tensiuni in PNL

"Sigur in interiorul partidului, in cadrul Biroului Politic sunt foarte multe puncte de vedere exprimate. Eu am convingerea ca toti reprezentantii PNL care au parcurs etapele procedurale vor fi desemnati in functiile de demnitate publica pentru a putea pune in practica programul de guvernare", a declarat Ludovic Orban , intrebat despre nemultumirile senatorului PNL Virgil Guran la adresa prim-ministrului pe motiv ca nu face numirile in functii de demnitate publica a liberalilor propusi de partid Chestionat daca l-a intrebat pe prim-ministrul Florin Citu de ce refuza sa numeasca secretari de stat si sefi de agentii , Orban a raspuns: "Nu este adevarat. Face numiri in fiecare zi. Probabil vrea sa faca si o evaluare personala, pe langa cele care au fost facute in cadrul partidului. Trebuie sa va spun ca propunerile toate au fost validate de BPN, dar am incredere ca premierul va finaliza procedura de numire ale reprezentantilor nostri in diferite functii de demnitate publica".Referitor la faptul ca sunt voci in PNL care sustin ca premierul nu comunica suficient cu cei de la USR -PLUS, liderul liberalilor a spus ca nu au existat astfel de discutii in interiorul formatiunii. "Poate sunt voci in USR-PLUS. Nu a existat o astfel de discutie. Am spus si colegilor ca premierul probabil efectueaza niste verificari suplimentare si pana la urma ii va numi in functii pe toti cei care beneficiaza de increderea partidului.De asemenea, exista si proceduri ca in unele situatii trebuie propusi de ministrii din domeniul respectiv, in alte situatii numirea nu se face de catre premier , ci de catre un ministru. Sunt diferite situatii. Oricum daca va uitati in ultima perioada, aproape in fiecare zi au existat astfel de decizii denumiri ai reprezentantilor partidului in functii de demnitate publica", a conchis Orban.